أطعمة تساعد على الهضم في الإفطار، تعرف عليها

يشهد شهر رمضان المبارك تحولًا جذريًا في نمط الحياة اليومي، خاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي. هذا التغيير المفاجئ في مواعيد وكميات الطعام قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية شائعة، مثل الانتفاخ، الحموضة، والإمساك.

ونستعرض في التقرير التالي الأطعمة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفف من هذه الاضطرابات.

الأطعمة التي تساعد على الهضم في رمضان

1. الألياف الغذائية

تُعد الألياف الغذائية عنصرًا حيويًا لصحة الجهاز الهضمي، حيث تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل مرور الفضلات، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، ومنها:

الفواكه

التفاح: غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

الموز: مصدر غني بالبوتاسيوم والألياف، ويساعد على تخفيف الإمساك.

البرتقال: يحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين سي، مما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز المناعة.

الكمثرى: تحتوي على الألياف والبكتين، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

التوت: يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تحسين الهضم وحماية الجهاز الهضمي.

المانجو: تحتوي على الألياف والإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ.

الخضروات

الخيار: يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد على ترطيب الجسم وتسهيل الهضم.

الجزر: غني بالألياف والفيتامينات، ويساعد على تحسين الهضم وتقوية الجهاز المناعي.

البروكلي: يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تحسين الهضم وحماية الجهاز الهضمي.

السبانخ: تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يساعد على تحسين الهضم وتقوية الجهاز المناعي.

الخرشوف: غني بالألياف والبريبايوتكس، مما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

2. البروبيوتيك

يدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، ومن أمثلته:

الزبادي بأنواعه المختلفة بالأخص اليوناني: يحتوي على بكتيريا حية نشطة، مثل اللاكتوباسيلس والبفيدوباكتيريوم، التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء.

مشروبات مهدئة للجهاز الهضمي: تخفيف الانزعاج

الزنجبيل: يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الغثيان والانتفاخ.

النعناع: يساعد على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات.

البابونج: مشروب عشبي مهدئ يساعد على تخفيف التقلصات والانتفاخ.

4. الماء: أساس الترطيب والهضم السليم

الخضروات والفواكه المائية: البطيخ، الشمام، والخيار، تساعد على ترطيب الجسم وتسهيل الهضم.

الشوربات: شوربة العدس والخضار توفر السوائل والألياف اللازمة للهضم.

نصائح إضافية لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة، التي تزيد من حموضة المعدة وتهيج الأمعاء.

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا لتحسين عملية الهضم.

ممارسة رياضة المشي الخفيف بعد الإفطار لتحفيز حركة الأمعاء.

شرب كميات كافية من المياه بين وجبتي الافطار والسحور.

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