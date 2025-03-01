أطعمة ومشروبات تخلصك من الانتفاخ بعد الإفطار

يُعاني الكثيرون من مشكلة الانتفاخ بعد تناول الإفطار في رمضان، خاصة بعد تناول وجبة دسمة بسرعة دون إعطاء الجهاز الهضمي الوقت الكافي لاستيعاب الطعام وهضمه.



ويُعد الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء والتورم في البطن، وقد يكون مصحوبًا بالغازات وعدم الراحة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الانتفاخ بعد الإفطار في رمضان مشكلة تواجه الكثير من الصائمين، لكنها قابلة للحل من خلال تعديل النظام الغذائي والاعتماد على أطعمة ومشروبات طبيعية تساعد على تحسين الهضم وتقليل تراكم الغازات.

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، الأسباب الرئيسية لحدوث الانتفاخ بعد الإفطار، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات الفعالة في علاجه.



أسباب الانتفاخ بعد الإفطار في رمضان



الانتفاخ

هناك عدة أسباب تؤدي إلى الانتفاخ بعد الإفطار، منها:

تناول الطعام بسرعة: يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى دخول كميات كبيرة من الهواء إلى الجهاز الهضمي، مما يسبب الغازات والانتفاخ.

الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقلية: تحتاج هذه الأطعمة إلى وقت أطول للهضم، ما يؤدي إلى تراكم الغازات في المعدة.

شرب المياه الغازية: المشروبات الغازية تزيد من كمية الغازات في المعدة، مما يؤدي إلى انتفاخها.

تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة: امتلاء المعدة بشكل مفاجئ يؤدي إلى الضغط على الجهاز الهضمي، ما يسبب عسر الهضم والانتفاخ.

قلة الحركة بعد الإفطار: قلة النشاط البدني تعيق حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والامتلاء.

أطعمة تساعد في علاج الانتفاخ بعد الإفطار



يمكن للأطعمة الغنية بالألياف، والمضادة للالتهابات، وتلك التي تحتوي على إنزيمات هضمية أن تساعد في تخفيف الانتفاخ وتحسين عملية الهضم.

الانتفاخ وعلاجه



إليكِ بعض الأطعمة التي يُنصح بتناولها بعد الإفطار:

1. الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين توازن البكتيريا في الأمعاء وتعزز عملية الهضم، مما يقلل من الانتفاخ. يُفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى لضمان أفضل فائدة.

2. الخيار

يتميز الخيار بارتفاع محتواه من الماء وانخفاض نسبة السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من التهاب الجهاز الهضمي وتخفف الانتفاخ.

3. الشوفان

يساعد الشوفان في تنظيم عملية الهضم بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على امتصاص الغازات وتحسين حركة الأمعاء.

4. الموز

الموز مصدر غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، ما يقلل من احتباس الماء والانتفاخ. كما يحتوي على ألياف طبيعية تحسن من حركة الأمعاء.

5. البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم "باباين"، الذي يساعد في تكسير البروتينات وتحسين الهضم، ما يقلل من فرص حدوث الانتفاخ بعد تناول وجبة الإفطار.

6. النعناع

النعناع من الأطعمة التي تساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يخفف التشنجات ويساعد في التخلص من الغازات والانتفاخ.

7. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، مما يقلل من الشعور بالانتفاخ.

8. الحبوب الكاملة

مثل الأرز البني، والكينوا، والشعير، حيث تساعد الألياف الموجودة فيها على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك الذي قد يكون أحد أسباب الانتفاخ.

مشروبات تساهم في تخفيف الانتفاخ بعد الإفطار



مشروبات تقضي على الانتفاخ

إلى جانب الأطعمة، هناك بعض المشروبات التي تساعد في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، ومنها:

1. مشروب الكمون

يحتوي الكمون على خصائص طاردة للغازات، مما يجعله فعالًا في تخفيف الانتفاخ. يمكن تحضير مشروب الكمون بغلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب ماء وتركه ليبرد قليلًا قبل تناوله.

2. شاي النعناع

يساعد النعناع في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يخفف من الغازات والانتفاخ. يُفضل شربه بعد الإفطار بساعة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

3. ماء الليمون الدافئ

يعمل ماء الليمون الدافئ على تحفيز العصارات الهاضمة وتحسين عملية الهضم، مما يقلل من الانتفاخ ويخفف الشعور بالامتلاء.

4. مشروب الزنجبيل والليمون

يجمع هذا المشروب بين فوائد الزنجبيل المضادة للالتهابات والليمون الذي يساعد على طرد السموم، مما يحسن من أداء الجهاز الهضمي ويقلل من الانتفاخ.

5. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي وتقلل من الشعور بالانتفاخ.

6. مشروب اليانسون

يُعرف اليانسون بقدرته على تهدئة المعدة والتخلص من الغازات، لذا فهو من المشروبات الفعالة بعد الإفطار.

نصائح تساعدك في الوقاية من الانتفاخ بعد الإفطار



تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا لتسهيل عملية الهضم.

تجنب المشروبات الغازية التي تزيد من تكوّن الغازات في المعدة.

تقليل استهلاك الأطعمة المالحة والمقلية التي تسبب احتباس السوائل وتزيد من الانتفاخ.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

المشي بعد الإفطار لمدة 15-30 دقيقة لتعزيز حركة الأمعاء وتقليل الشعور بالانتفاخ.



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