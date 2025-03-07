الجمعة 07 مارس 2025
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صحة ومرأة

مشروبات صحية لمرضى السكري في رمضان

السكري، فيتو
السكري، فيتو

مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه مرضى السكري تحديًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم خلال ساعات الصيام الطويلة. لذا، فإن اختيار المشروبات المناسبة بين الإفطار والسحور يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحتهم وتجنب المضاعفات.

الماء

يبقى الماء الخيار الأمثل لترطيب الجسم، ويُنصح بتناول كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

 

مشروبات عشبية غير محلاة

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وفقًا موقع “Medical News Today” الطبي.

الكركديه: يساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

النعناع والبابونج: يساهمان في تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

الزنجبيل: يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

عصائر طبيعية مخففة

يمكن تناول عصائر الفاكهة الطبيعية باعتدال، ولكن يُفضل تخفيفها بالماء لتقليل محتوى السكر.

يُفضل اختيار الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل التفاح والبرتقال والجريب فروت.

يجب تجنب العصائر المعلبة والمشروبات المحلاة بالسكر، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف.

الحليب قليل الدسم

يمكن تناول الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم باعتدال، حيث يوفر الكالسيوم والبروتين الضروريين للجسم.

ويُفضل تجنب الحليب كامل الدسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

بدائل السكر

يمكن استخدام بدائل السكر باعتدال لتحلية المشروبات، ولكن يجب اختيار الأنواع الآمنة لمرضى السكري

يجب الانتباه لكميات بدائل السكر المستهلكة، حيث إن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض المشاكل الصحية.

مشروبات يجب تجنبها في رمضان

المشروبات الغازية: تحتوي على كميات هائلة من السكر وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

مشروبات الطاقة: تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكر، مما يضر بصحة مرضى السكري.

العصائر المعلبة والمشروبات المحلاة: تحتوي على سكريات مضافة تضر بمستويات السكر في الدم.

من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد المشروبات المناسبة لكل حالة، والاعتدال في تناول المشروبات، وتجنب الإفراط في أي نوع.

ويجب الحفاظ على رطوبة الجسم بتناول كميات كافية من المياه بين الإفطار والسحور.

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