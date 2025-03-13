الخميس 13 مارس 2025
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للكلى 2025، الصحة تنصح بتجنب تناول المسكنات بكثرة لهذا السبب

اليوم العالمي للكلى
اليوم العالمي للكلى

اليوم العالمي للكلى 2025، تحيي دول العالم في 13 مارس اليوم العالمي للكلى للتوعية بأمراض الكلى وخطورتها، وكذلك طرق الوقاية منها.

اليوم العالمي للكلى 2025

 

وفي اليوم العالمي للكلى 2025، نصحت وزارة الصحة بضرورة الحرص على شرب الماء بإستمرار والبعد عن تناول المسكنات بكثرة وبدون استشارة الطبيب لأنها تسبب إجهاد الكلى وإصابتها بالأمراض.

أمراض الكلى 
أمراض الكلى 

ووجهت وزارة الصحة نصائح لمرضي الكلى منها:

١- يجب تجنب المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة لأنها تحتوي على الفوسفور الذي يمتص بشكل كبير في الجسم.​


٢- الحد من الأطعمة المعلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. ​


٣- يجب الحد من تناول المخللات والزيتون لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.​

أشارت وزارة الصحة أنه يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى التحكم في كمية البروتين والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم في نظامهم الغذائي، وهذا يساعد في التحكم في تراكم الفضلات والسوائل في الدم التي تحتاج الكلى لإزالتها.

 لا يوجد نظام غذائي واحد مناسب لكل من يعاني من أمراض الكلى

 

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يوجد نظام غذائي واحد مناسب لكل من يعاني من أمراض الكلى، وقد يتغير النظام الغذائي بمرور الوقت؛ اعتمادًا على كفاءة وظائف الكلى، وعوامل أخرى وينصح  بالإستمرار في  اتباع النظام  الغذائي الخاص بمرضى السكري أو مرضى القلب الذين يعانون من أمراض الكلى.​

ووجهت نصائح للحماية من أمراض الكلى منها:


1.شرب الماء: شرب الماء بكثرة يساعد على غسل الكلى وتحسين وظيفتها.


2.  تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات والفواكه يساعد على تحسين صحة الكلى.
3. تقليل استهلاك الملح يساعد على تقليل ضغط الدم والحد من خطر أمراض الكلى.


4.  تقليل استهلاك السكر يساعد على تقليل خطر الإصابة بداء السكري، الذي يمكن أن يؤثر على الكلى.


5. ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين صحة الكلى وتقليل خطر أمراضها.


6. الحفاظ على وزن صحي يساعد على تقليل خطر أمراض الكلى.


7.  تجنب التدخين يساعد على تقليل خطر أمراض الكلى.
8.  تجنب تناول الأدوية غير الضرورية يساعد على تقليل خطر التأثير السلبي على الكلى.

ويجب إجراء عدد من الفحوصات الدورية للاطمئنان علي صحة الكلى منها:


1. فحص وظائف الكلى يساعد على الكشف المبكر عن أي مشاكل في الكلى.


2.  فحص ضغط الدم يساعد على الكشف المبكر عن أي مشاكل في ضغط الدم، الذي يمكن أن يؤثر على الكلى.


3. فحص السكر في الدم يساعد على الكشف المبكر عن أي مشاكل في السكر في الدم، الذي يمكن أن يؤثر على الكلى.

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وتتضمن أعراض  أمراض الكلى:


1.  ألم في الظهر يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى.


2.  تغير في كمية البول يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى.


3.  تغير في لون البول يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى.


4. الغثيان والقيء يمكن أن يكونا علامات على مشاكل في الكلى.

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