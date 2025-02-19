دراسة حديثة: المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أصبحت المحليات الصناعية ذات السعرات الحرارية المنخفضة والصديقة لمرضى السكري شائعة للغاية بين مرضى السكري ومراقبي الوزن، ولكن تم تسليط الضوء على مخاطرها الخفية من خلال دراسات مختلفة.

وأصبح استخدام الأسبارتام موضع تدقيق عندما صنفته الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) على أنه "مسبب محتمل للسرطان للإنسان".

وقد ناقشت دراسة جديدة نُشرت في Cell Metabolism تأثيره المذهل على صحة القلب.



ما هو الأسبارتام؟



الأسبارتام، وهو مزيج من حمضين أمينيين، فينيل ألانين وأسبارتيك، أحلى من السكر بمقدار 200 مرة وتم اكتشاف الأسبارتام في عام 1965 عن طريق الصدفة من قبل كيميائي أثناء محاولته إيجاد علاج للقرحة.



يوجد الأسبارتام بشكل شائع في المشروبات الغازية الخالية من السكر، والعلكة، والمحليات، ومع ذلك، فإن استهلاكه المنتظم يمكن أن يسبب دمارًا لصحة قلبك، وفقًا للدراسة الجديدة.

بديل السكر يؤدي لارتفاع مستويات الأنسولين



يذكر باحثون من السويد أن بديل السكر الشهير يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الحيوانات، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بمرور الوقت.

يقول المؤلف الرئيسي لفريق البحث " ييهاي كاو " كيف ألهمت إحدى الطالبات الدراسة وهي تتناول مشروبًا خاليًا من السكر

قالت كاو: "كان أحد طلابي يتناول هذا المشروب الخالي من السكر، فقلت له، لماذا لا تبحث في هذا الأمر؟"



بالنسبة للدراسة، تم إعطاء الفئران أطعمة تحتوي على 0.15% من الأسبارتام كل يوم لمدة 12 أسبوعًا، وهو ما يعادل استهلاك ثلاث علب من الصودا الخالية من السكر يوميًا.

أظهرت الفئران التي تناولت الأسبارتام وجود تصلبات دهنية أكبر حجمًا في شرايينها، كما أظهرت مستويات أعلى من الالتهاب، وهو ما يساهم بشكل كبير في الإصابة بأمراض القلب.

وشرح كاو: "نظرًا لأن تدفق الدم عبر الشرايين قوي ومتين، فإن معظم المواد الكيميائية يتم غسلها بسرعة أثناء ضخ القلب للدم.



وعندما تمت إزالة مستقبلات CX3CL1 من إحدى الخلايا المناعية في الفئران التي أعطيت الأسبارتام، لم يحدث تراكم اللويحات.



يريد فريق الباحثين الآن التحقق من هذه النتائج لدى البشر واستهداف CX3CL1 بشكل أكبر لأن التهاب الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية والتهاب المفاصل والسكري.

ما هي المحليات غير السكرية؟

وقالت منظمة الصحة العالمية أن هذه المحليات غير السكرية تشمل:

١-أسيسولفام بوتاسيوم

٢- أسبرتام

٣- أدفانتام

٤-سكارين

٥- الستيفيا ومشتقاتها

خطورة المحليات غير السكرية

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تشير مراجعة أجرتها المنظمة إلى أن استعمال المُحليات غير السكرية لا يُظهِر أي فائدة على المدى الطويل في الحد من اختزان الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال.

وأكدت الصحة العالمية أنه قد يسبب الاستعمال الطويل الأجل للمحليات غير السكرية آثارًا غير مرغوب فيها، مثل زيادة خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ووفيات البالغين.

بدائل المحليات الصناعية

واوضحت ان استعمال المحليات غير السكرية لا يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق خفض في مدخول السكريات الحرة، فهناك بدائل مجدية تتوافق مع سمات النظام الغذائي الصحي، بما في ذلك استهلاك الأطعمة التي تحتوي على السكريات الطبيعية، مثل الفاكهة، والأطعمة والمشروبات غير المحلاة.

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