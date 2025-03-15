قصفت قاعدة جوية ومقرا للحوثيين، أهداف الغارات الأمريكية على صنعاء

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الغارات الجوية الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت قاعدة الديلمي الجوية، واستهدفت أيضا معسكر الحفاء ومقرا للحوثيين بصنعاء.

غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن غارات جوية مساء اليوم السبت، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، كما سمع دوي 3 انفجارات قوية شمال العاصمة .

جدير بالذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وجهت ضربة لمواقع على الأراضي اليمنية لأول مرة منذ يناير الماضي.

وأشار المصدر لـ"تاس" إلى أن طائرات أمريكية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة، موضحا أن الضربة استهدفت مستودعات للأسلحة ومعدات لتوجيه الطائرات المسيرة في القاعدة البحرية في الكثيب بالقرب من ميناء الحديدة.

وأضاف المصدر أنه لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين بنتيجة الضربة الأمريكية.

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