السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما أهم أعمال النصف الثاني من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أنه مع منتصف الشهر الكريم تتداعى إلى الذاكرة معان عدة، من أهمها الاستعداد للعشر الأواخر، حيث كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، أي اجتهد غاية الاجتهاد في العبادة، ومنها إحياء سنة الاعتكاف في هذه العشر، وتحري ليلة القدر فيها. 

ما أهم أعمال النصف الثاني من رمضان ؟ 
 

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن منها إخراج أو الشروع في إخراج زكاة الفطر لمن لم يكن قد أخرجها في النصف الأول منه، وكل ذلك على الجواز والسعة.

وتابع:" وإذا كان بعض الناس ينشطون في عمل الخير ولا سيما تجاه الفقراء والمساكين مع بداية الشهر الكريم، ثم تنفد طاقتهم أو تثبط همتهم، ظنًا منهم أن ما قدموه للفقير قد أغناه، فإننا نؤكد على أهمية مواصلة هذا العطاء، فمواصلة العبادة في هذا الشهر لا تعني مواصلة الصيام والقيام وقراءة القرآن فحسب، إنما تعني مواصلة جميع وجوه الخير، ولا سيما الإطعام والصدقات في مثل هذه الأيام التي نعيشها، والتي تستوجب منَّا جميعًا أعلى درجات البر والتكاتف والتراحم، مع تأكيدنا أن واجب الوقت هو الإنفاق في سبيل الله، بل سعة الإنفاق في سبيله (عز وجل)".

يقول الحق سبحانه: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (البقرة: 261)، ويقول سبحانه: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ " (السجدة: 16)، ويقول سبحانه: " إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ  إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " (الذاريات  15-19).

وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل الأعمال المستحبة في الصنف الثاني من شهر رمضان 


وأوضح انه وعلى الجملة النصف الثاني من رمضان هو باب واسع للمسابقة في الخيرات اجتهادا في العبادة: قياما وتهجدا، واعتكافا، وإخراج صدقة الفطر وتحري ليلة القدر، فيا باغي الخير أقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخراج زكاة الفطر الاعتكاف الأوقاف النبي صلى الله عليه وسلم تحري ليلة القدر صدقة الفطر سنة الاعتكاف وزير الاوقاف السابق الأعمال المستحبة في الصنف الثاني من شهر رمضان

مواد متعلقة

أسئلة رمضان، ما السر الأعظم للصوم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

أسئلة الصائمين، في ذكرى العاشر من رمضان، وزير الأوقاف السابق يوضح أهم عوامل النصر؟

أسئلة الصائمين، ما هي مفاتيح استجابة الدعاء في الشهر الكريم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

الأكثر قراءة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

في غياب إمام عاشور، 6 لاعبين من الأهلي بقائمة المنتخب لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

منوعات

المزيد

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أهم أعمال النصف الثاني من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

معجزات الرسول، آل شيبة سدنة الكعبة إلى اليوم

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية