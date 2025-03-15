السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، وسول ترد

طائرات روسية
طائرات روسية

 دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية صباح اليوم السبت، ما دفع الجيش الكوري الجنوبي للرد.

 

الطائرات لم تنتهك المجال الجوي

 وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن عدة طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية على التوالي، في التاسعة و20 دقيقة صباحًا، قبل أن تغادر المنطقة في الاتجاه الشرقي أو الشمالي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

 

وقال مكتب هيئة الأركان المشتركة في سول إن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي، وأن الجيش رصد الطائرات قبل دخولها ونشر طائرات مقاتلة في استجابة تكتيكية ضد المواقف العرضية المحتملة.

 

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها تأكدت من خلال الاتصالات مع الجانب الروسي أن الطائرات كانت تتدرب وأنها لم تكن تنوي انتهاك المجال الجوي الإقليمي.

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