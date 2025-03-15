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خارج الحدود

الجيش الأوكراني: معارك محتدمة في خاركيف والمناطق الحدودية مع روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

 أكد الجيش الأوكراني صباح اليوم السبت، وقوع معارك محتدمة في مقاطعة خاركيف والمناطق الحدودية مع روسيا.

 

أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار ونأمل أن يوافق الرئيس بوتين على ذلك”.

وأضاف ترامب: "نريد أن تنتهي حرب أوكرانيا التي تشهد مقتل الآلاف بشكل أسبوعي".

 

هدنة مدتها 30 يوما في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن اتفاق بين واشنطن وكييف على البدء فورًا في المفاوضات نحو سلام دائم يوفر الأمن لأوكرانيا على المدى الطويل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "واشنطن وكييف اتفقتا على إبرام اتفاقية شاملة في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا.. وسنرفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن أوكرانيا تدعم مقترحا أمريكيا بهدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا.

 

أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب روسيا.

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