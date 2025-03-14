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أخبار مصر

وزيرا التضامن والتربية والتعليم يزوران مقر بنك الطعام المصري

وزيرا التضامن والتربية
وزيرا التضامن والتربية والتعليم يزوران مقر بنك الطعام المصري
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قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة مقر مؤسسة بنك الطعام المصري بالقاهرة، حيث كان في استقبالهما محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، وعدد من المسؤولين.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي ومحمد عبد اللطيف إلى شرح مفصل عن مبادرات بنك الطعام التي ينفذها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لدور المسنين والمدارس، خاصة فيما يتعلق بالتغذية المدرسية في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك مجالات التمكين الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة، خاصة في مشروعات الأغذية.

 

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم على تفقد عمليات تجهيز الوجبات الساخنة وكراتين السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان، والتي يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات.

كما تفقدا الخيمة الرمضانية التي أقامها بنك الطعام، حيث يتم تقديم وجبات الإفطار للصائمين وتنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية للأطفال والأسر.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بنك الطعام المصري مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزيرة التضامن الاجتماعي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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