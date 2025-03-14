أخبار الرياضة اليوم، صلاح: أتواصل مع أمي قبل كل مباراة لي منذ بداية مسيرتي، الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد عمر جابر حتى 2027، الأهلي يفوز علي سبورتنج ويتوج بالسوبر المصري لكرة اليد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز علي فريق سبورتنج بنتيجة 26-25،في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي صالة حسن مصطفي.

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أبرز غيابات الأبيض في مباراة سموحة المقرر لها غدا السبت في كأس مصر.

وكشف جوزيه بيسيرو في المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة عن استمرار غياب ناصر منسي ومحمود جهاد ثنائي الفريق عن مواجهة سموحة، موضحًا أنه يتم تجهيزهما للمباريات المُقبلة.

تقرر أن يقود غدا سامي قمصان مدرب النادي الأهلي تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى ظل غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذى غادر إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب التوقف الدولي.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء غدا السبت بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد انتهاء معسكر مباراة القمة أمام الزمالك والتى اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب رفضه إقامتها بحكام محليين.

حرص ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على زيارة ناشئ الأبيض السابق إبراهيم شيكا بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب ممدوح عباس عبر “X”: تسمرت قدماي وأطرقت نظري ورأسي إلى الأرض متفاديًا النظر إلى إبراهيم شيكا أثناء زيارتي له بالأمس.

انطلقت، اليوم الجمعة، اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»، التي تُقام يومي 14 و15 مارس في الجزائر، بمشاركة وفد مصري رسمي يضم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة موسمين.



ووقع عمر جابر على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027.

منتخب مصر، أكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن قائمة الفريق لمعسكر مارس سيتم الإعلان عنها مساء غدا السبت، عقب انتهاء مباريات بطولة كأس مصر.

وأضاف المصدر، أن القائمة ستضم قرابة 25 لاعبا، بينهم 6 لاعبين محترفين وأربع حراس مرمى.

يطير وفد من النادي الأهلي يوم الأحد المقبل إلى مدينة ميامي الأمريكية لحضور ورشة عمل، تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة المارد الأحمر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا

استعرض الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جلسة التصوير التي أجراها النجم المصري محمد صلاح قبل خوض المباراة النهائية لكأس الرابطة ضد نيوكاسل على ملعب ويمبلي الشهير.

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن تفاصيل طقوسه قبل كل مباراة يشارك بها.

وتحدث صلاح عبر شبكة عبر سكاي سبورتس قائلا: "أتصل بأمي قبل كل مباراة، وهي تدعو لي دوما وتتمنى لي التوفيق قبل كل مباراة، هذا ما أفعله منذ بداية مسيرتي الرياضية".

وجه محمد يوسف المدير لفريق حرس الحدود رسالة إلى محبيه قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.



ووضح من رسالة نجم الأهلي السابق أنه قام بتأجيل هذه العملية وهي قسطرة خاصة بدعامات بالقلب عدة مرات، بسبب مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري.

أدى منتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني تدريبه الثاني اليوم بملعب الهدف مشروع المنتخبات الوطنية بأكتوب،ر استعدادا للسفر إلى الدوحة الأحد للمشاركة فى دورة قطر الدولية الودية من ١٧ إلى ٢٧ مارس الجاري..

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