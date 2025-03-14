الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

غياب نجمي الزمالك رسميا عن مباراة سموحة

الزمالك
الزمالك

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أبرز غيابات الأبيض في مباراة سموحة المقرر لها غدا السبت في كأس مصر.

وكشف جوزيه بيسيرو في المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة عن استمرار غياب ناصر منسي ومحمود جهاد ثنائي الفريق عن مواجهة سموحة، موضحًا أنه يتم تجهيزهما للمباريات المُقبلة.

وواصل: يخوض الزمالك مواجهة سموحة بنفس قائمة مباراة القمة الأخيرة بشكل كبير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة غدا السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة غدا السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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