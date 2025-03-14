الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سامي قمصان يقود تدريبات الأهلي فى غياب كولر

سامي قمصان
سامي قمصان

 تقرر أن يقود غدا سامي قمصان مدرب النادي الأهلي تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى ظل غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذى غادر إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب التوقف الدولي.

 

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء غدا السبت بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد انتهاء معسكر مباراة القمة أمام الزمالك والتى اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب رفضه إقامتها بحكام محليين.

كما بدأ منذ قليل اجتماعًا وديًا داخل النادي الاهلي جاء على رأس الحضور به محمود الخطيب رئيس النادي وعدد من مسئولي القلعة الحمراء لبحث ازمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك والتى اعتذر الأهلي عن المشاركة بها اعتراضا على اسنادها الى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه الأهلي الذى كان يتمسك باستقدام حكام أجانب لإدارتها.

 حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على استقبال ياسين وليد أحد مشجعي النادي من ذوي الهمم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والتقط معه الصور التذكارية أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء التاريخي داخل المبنى الاجتماعي.

 طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا شاملا عن فريق الهلال السوداني المنتظر مواجهته يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

كما وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا خاصًّا للاعبي الفريق من أجل تحضيرهم للمرحلة المقبلة في ظل عدم ارتباط الفريق بخوض مباريات خلال الفترة الحالية مع تناثر أنباء حول اعتذار الأهلي عن خوض منافسات كأس الرابطة.

وفي حالة اعتذار النادي الأهلي عن خوض مباراة كأس الرابطة ستكون أول مباراة للفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين الذين ينتظرون انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي سيراليون وإثيوبيا.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

كولر يطلب تقريرا شاملا عن الهلال السوداني استعدادا لمواجهة دوري الأبطال

كل ما تريد معرفته عن خدمة الـ Sweeping في البنك الأهلي

الأكثر قراءة

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

تفاصيل جديدة في فضيحة الممثل كيم سوهيون والراحلة كيم ساي رون

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

شاب يسأل: الحساب في القبر أم في يوم القيامة؟ وعلي جمعة يوضح

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

بيسيرو: كنت أتمنى ألا ينسحب الأهلي لأفوز عليه في الملعب

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

تصريح صادم من سلوت عن مستقبل فان دايك مع ليفربول

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الروح تنزل في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل ولهذا السبب يصرخ المولود

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

المزيد
الجريدة الرسمية