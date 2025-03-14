الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

حساب ليفربول يستعرض جلسة تصوير لـ محمد صلاح قبل موقعة نيوكاسل

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

استعرض الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جلسة التصوير التي أجراها النجم المصري محمد صلاح قبل خوض المباراة النهائية لكأس الرابطة ضد نيوكاسل على ملعب ويمبلي الشهير.

وتوج محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر فى البريميرليج بعد تألقه مع الريدز فى مباريات الفريق فى شهر فبراير الماضى.

وعادل محمد صلاح الرقم التاريخي المسجل باسم سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين مهاجم توتنهام السابق كأكثر لاعبي المسابقة فوزا بالجائزة 7 مرات.

كما تعد تلك المرة الثانية التي يفوز بها صلاح بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم، بعدما حققها في نوفمبر الماضي.

ويحتاج صلاح للفوز بالجائزة مرة وحيدة جديدة هذا الموسم ليكسر رقمي أجويرو وكين، وكذلك يعادل رقمه الأفضل في موسم 2017 - 2018 حين توج بالجائزة 3 مرات ونجح في الفوز بلاعب الموسم وقتها.

وجمع صلاح بين جائزتي لاعب الشهر بعد فوزه قبل أيام بجائزة رابطة المحترفين عن شهر فبراير.

ويستعد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأحد المقبل.


يأتي اللقاء بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الذي مثل صدمة كبيرة لرفاق محمد صلاح وبعد أن أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا متصدرًا.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة 


 تنطلق مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل 16 مارس 2025 بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في نهائي كأس رابطة المحترفين،  في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد 

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وستنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد عبر قناة "beIN Sports HD 1" وكذلك قناة beIN Sports HD 1 English.

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