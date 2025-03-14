الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد عمر جابر حتى 2027

عمر جابر، فيتو
عمر جابر، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة موسمين.

ووقع عمر جابر على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027.

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة غدا السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة غدا السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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عمر جابر حسين لبيب الزمالك

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