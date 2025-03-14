إعلان قائمة منتخب مصر غدا السبت عقب انتهاء مباريات كأس مصر

منتخب مصر، أكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن قائمة الفريق لمعسكر مارس سيتم الإعلان عنها مساء غدا السبت، عقب انتهاء مباريات بطولة كأس مصر.

وأضاف المصدر، أن القائمة ستضم قرابة 25 لاعبا، بينهم 6 لاعبين محترفين وأربع حراس مرمى.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

يدخل منتخب مصر، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حسام وابراهيم حسن، فيتو

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

24 لاعبا في منتخب مصر بمعسكر مارس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ملامح القائمة النهائية للفراعنة التي سيعلنها الجهاز الفني بمعسكر مارس ستضم 24 لاعبا، مع إمكانية زيادتها إلى 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد الشناوي أو (محمد السيد سيحا) حارس مرمى حرس الحدود

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد أبو الفتوح - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه - إمام عاشور - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - زيزو - محمد شحاتة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل

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