محمد يوسف يطلب الدعاء قبل إجرائه عملية جراحية

وجه محمد يوسف المدير لفريق حرس الحدود رسالة إلى محبيه قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

ووضح من رسالة نجم الأهلي السابق أنه قام بتأجيل هذه العملية وهي قسطرة خاصة بدعامات بالقلب عدة مرات، بسبب مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري.

ونشر المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة تضمنت:"بسم الله الرحمن الرحيم، أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل، لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فترة، وذلك للاطمئنان علي المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري العام.

حرس الحدود وبتروجت

وتابع:"أشكر كل من تواصل معي سواء بالاتصال أو الرسائل أو الزيارة، واعتذر لكل من لم أستطع الرد عليه".

وخسر حرس الحدود من بتروجت بنتيجة 2-1 في المباراة، على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

وسجل رشاد المتولي وخالد أبو زيادة هدفي بتروجت في الدقيقتين 27 و30، بينما أحرز محمود ممدوح هدف حرس الحدود في الدقيقة 70.

وتعرض عبد الرحمن جودة مدافع حرس الحدود للطرد في الدقيقة 25 من زمن المباراة

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