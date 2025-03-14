الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد يوسف يطلب الدعاء قبل إجرائه عملية جراحية

محمد يوسف، فيتو
محمد يوسف، فيتو

وجه محمد يوسف المدير لفريق حرس الحدود رسالة إلى محبيه قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية. 

ووضح من رسالة نجم الأهلي السابق أنه قام بتأجيل هذه العملية وهي قسطرة خاصة بدعامات بالقلب عدة مرات، بسبب مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري.

ونشر المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة تضمنت:"بسم الله الرحمن الرحيم، أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل، لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فترة، وذلك للاطمئنان علي المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري العام.


وتابع:"أشكر كل من تواصل معي سواء بالاتصال أو الرسائل أو الزيارة، واعتذر لكل من لم أستطع الرد عليه".

حرس الحدود وبتروجت

وخسر حرس الحدود من بتروجت بنتيجة 2-1 في المباراة، على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

وسجل رشاد المتولي وخالد أبو زيادة هدفي بتروجت في الدقيقتين 27 و30، بينما أحرز محمود ممدوح هدف حرس الحدود في الدقيقة 70.

وتعرض عبد الرحمن جودة مدافع حرس الحدود للطرد في الدقيقة 25 من زمن المباراة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد يوسف حرس الحدود فريق حرس الحدود الأهلي حرس الحدود وبتروجت

مواد متعلقة

بيراميدز يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي

الدوري الممتاز، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والمصري

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة بيراميدز في الدوري

رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة المصري بالدوري

حسين فهمي يدعم أبطال الأولمبياد الخاص في إيطاليا

بيراميدز يشكو إيهاب الكومي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وللجنة الانضباط

وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بعضوية الفيفا ورئاسة اتحاد شمال إفريقيا

بيراميدز يتفوق على المصري بالقيمة السوقية قبل مواجهة الليلة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع، وهل ملك الموت يستأذن قبل قبض الروح؟ علي جمعة يجيب

ارتفاع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم فى الصاغة

شاب يسأل: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟.. علي جمعة: "بيتكلموا ويتساهروا كمان"

ممدوح عباس يزور إبراهيم شيكا ويمنحه عضوية نادي الزمالك

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع إثيوبيا.. ليفربول مع نيوكاسل بنهائي الكأس.. أتلتيكو مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

صدقة السر أم العلن أيهما أفضل؟ اعرف آراء الفقهاء

مع الزاهدين، عبد الله بن المبارك

ما قيمة صدقة الفطر وعلى من تجب؟ وما نصاب زكاة المال؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية