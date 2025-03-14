ممدوح عباس يزور إبراهيم شيكا ويمنحه عضوية نادي الزمالك

حرص ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على زيارة ناشئ الأبيض السابق إبراهيم شيكا بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب ممدوح عباس عبر “X”: تسمرت قدماي وأطرقت نظري ورأسي إلى الأرض متفاديًا النظر إلى إبراهيم شيكا أثناء زيارتي له بالأمس.

وواصل: "وجع قلبي وضميري أيضًا، وأمضيت معه قرابة الساعة لإصراره في أن أستمر في الزيارة، وكان طلبه الوحيد مني عضوية نادي الزمالك له ولأبنائه وسألبي هذا له، أتمنى له الشفاء، وأن يقوى على مقاومة آلامه التي توجعت منها كثيرًا، شفاك الله يا إبراهيم.

وتابع: "وأشكر رئيس الفريق الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك د/ محمد أسامة، هذا الملاك الذي ينفذ حرفيًا ما أقسم عليه يوم تخرجه (قسم أبقراط)، هذا الرجل الذي أعتز بعلاقاتي معه كثيرًا.

ولقد أمضى مع الدكتور المتابع لحالة إبراهيم شيكا وقتًا ليس بقصير ألم بكافة المعلومات عن الحالة الصحية لإبراهيم.

وحالة من الحزن انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا لوصيته لمحبيه وجمهوره، عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله لغرفة العناية المركزة.

وصية إبراهيم شيكا لجمهوره ومحبيه

وطالب اللاعب إبراهيم شيكا محبيه وجمهوره بعدم الاتصال به عبر هاتفه الشخصى، مؤكدًا أنه في العناية المركزة، وأن هاتفه في العناية مخصص لأولاده وزوجته للتواصل معهم والاطمئنان عليهم، وأكد شيكا في وصيته أنه مقدر مشاعر محبيه ومتابعيه.

وقال إبراهيم شيكا في وصيته لجمهوره ومحبيه: "يا جماعة لو سمحتوا الناس خدت رقمي من البوست ويرنوا عليا الفجر وانا واخد معايا تلفوني الرعايه عشان اطمن علي عيالي واعرف اتواصل مع هبة عشان بتبقي بره الرعايه بالله عليكم محدش يرن أنا مقدر حبكم ومشاعركم الكريمه بس محدش يتصل"

النصائح والدعاء ينهال على إبراهيم شيكا

وفور نشر إبراهيم شيكا وصيته لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك، انهالت النصائح والدعوات من متابعيه وجمهور الزمالك بالنصائح والدعاء له بالشفاء، حتي يعود لأهله ومحبيه مرة أخرى.

وعلق مصطفى حسن، لاعب نادي قليوب الرياضي، على وصية إبراهيم شيكا قائلًا: "خير يا حييبي وده اختبار من ربنا ليك خليك مع ربنا ثم دعوات أهلك وأصحابك واخواتك.. تقوم بالسلامه وترجع تكسر الدنيا"

ونصحه البلوجر إسلام عبد الله قائلًا: "افتح المصحف الشريف ومتفرقهوش وسلم أمرك لله عز وجل هو الخالق وهو الشافى وكل شىء في يد الله قادر على كل شىء يقول للشيء كن فيكون ربنا يصلح جميع أحوالنا جميعًا بأمر الله".

أما البلوجر شريف عبده فعلق بالدعاء قائلًا: "إن شاء الله ربنا يتم شفاك علي خير يارب ويخليك لأولادك وتشوفهم أحسن الناس".

بينما قال البلوجر كريم الأبيض: "ما يسألش عليك غير كل حبيب، لكن فى هذا الوقت غلط ثم غلط وربنا يتم شفاك على خير، العالم كله متعاطف معاك بلاش تخليهم يبعدوا عنك وتتحرم من دعاهم"

إبراهيم شيكا مع عائلته، فيتو



وقال البلوجر أحمد فرج: "الله يكون في عونك ويقومك من المحنة دي بخير"

أما هدير محروس فساندت إبراهيم شيكا بالدعاء قائلة: " الله يشفيك شفاء عاجل بحق الايام المفترجة دي يارب"

ورد البلوجر عصام الشامي قائلًا: "يارب يشفيك ويعافيك بحق الأيام المباركة هذه اللهم شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين"

زوجة إبراهيم شيكا تكشف تطورات حالته الصحية

يذكر أن هبة أيمن أو "هبة التركي" زوجة إبراهيم شيكا أعلنت، أمس الأحد، أن لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا في العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، وطالبت من جمهوره ومحبية الدعاء له، وذلك عبر صفحتها بـ "إنستجرام"، حيث أشارت في خاصية "الاستوري" إلى أنه يتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

تطورات الحالة الصحية لإبراهيم شيكا، فيتو



وقالت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، في مقطع فيديو بثته على موقع تيك توك: "شيكا اتحجز في المستشفي الجوي، وأول يوم رمضان مقضنهوش في بيتنا، ادعو له ربنا يشفيه ويعفو عنه".

وأشارت زوجة إبراهيم شيكا إلى أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أوصى المستشفى برعاية زوجها، لكن لم يتكفل أي شخص بعلاج زوجها من الوسط الرياضي، قائلة: "نحن غير قادرين على تحمل تكاليف علاجه الباهظ.."

وذكرت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، أن وزارة الشباب والرياضة طلبت نقله لمعهد الأورام، ولكن المعهد أخبرها أن حالته ميئوس منها.

مرض لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا

وكان اللاعب إبراهيم شيكا قد بث مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجته، وظهر بجسد نحيل بدت عليه ملامح التعب والمرض، وشكى من تجاهل الجميع له في محنته، وعدم وقوفهم إلى جواره ولم يقدم له أي شيء لعلاجه على نفقة الدولة، رغم زيارة وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي له من قبل لتقديم الدعم والمساندة له، وحظي الفيديو بتعاطف كبير من قبل المشاهير ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان زوجة شيكا دخوله للمستفى، فيتو

في أول استجابة وتعاطف، تفاعل الفنان تامر حسني مع تصريحات إبراهيم شيكا، وكتب تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ "الفيس بوك"، قال فيها: "أنا هساعد معاك تاني إن صوتك يوصل لوزير الرياضة.. يا دكتور أشرف يا حبيب الكل.. أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم بيه وبعلاجه".

يذكر أن لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا يعاني من إصابته بـ "سرطان المستقيم"، الذي يصيب البطانة الداخلية، ويعد من الأنواع المتقدمة، والتي يمكن علاج أغلبها عند تشخيصها في المراحل المبكرة، التي ترفع من نسب الشفاء.

من الغريب في هذا النوع من السرطان له أعراض ظاهرة في الأغلب يتم الخلط بينها وبين أمراض أخرى، مثل الإصابة بالبواسير، لكن بعض الأعراض تظهر على شكل تغير في حجم وشكل البراز، وتغير في طبيعة الأمعاء والبراز الدموي، وألم في البطن، والتعب العام والوهن، فقدان للوزن غير مبرر.



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