ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الصحفية آلاء أسعد هاشم استشهدت متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة.

وكانت الصحفية آلاء أسعد هاشم دخلت في غيبوبة منذ إصابتها إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء أسعد متأثرة بإصابتها جراء قصف إسرائيلي

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 4 أشخاص استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب بقطاع غزة.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إشعال الحرب مجددا في قطاع غزة وذلك على الرغم من تحذيرات عدد كبير من المسؤولين.

ومن جانبه قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان،: علينا إنهاء الحرب في غزة فورا واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

رئيس الشاباك السابق: علينا إنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى

وأضاف أرغمان: لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه، وإذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة.

وفي السياق ذاته، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الخميس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت.

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