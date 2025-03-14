واشنطن تتهم حركة حماس بالمماطلة في مفاوضات غزة

اتهم البيت الأبيض، حركة حماس بوضع مطالب غير عملية تمامًا والمماطلة في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح رهينة أمريكي-إسرائيلي، مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب مبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ومجلس الأمن القومي الأمريكي بأن "حماس تراهن بشكل سيئ على أن الوقت لصالحها، لكنه ليس كذلك"، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد بما يتناسب إذا لم تلتزم الحركة بالموعد النهائي المحدد.

وأشار البيان إلى أن واشنطن أبلغت حماس، عبر شركائها في قطر ومصر، بضرورة تنفيذ المقترح قريبًا، مضيفًا أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحًا يهدف إلى تضييق الفجوات لضمان تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح ويتكوف أن المقترح الأمريكي يشمل تمديد الهدنة خلال المرحلة الأولى، لإتاحة استئناف المساعدات الانسانية، مع العمل على إطلاق سراح رهائن مقابل سجناء وفق الصيغ السابقة.

واتهم "ويتكوف حماس بتقديم مطالب ليست عملية تماما غير وقف إطلاق نار دائم خلال الأحاديث الخاصة".

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