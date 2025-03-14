الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

خطة ترامب، اتصالات أمريكية إسرائيلية مع دول أفريقية لتوطين فلسطينيين من غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل محادثات مع قادة ثلاث دول في شرق أفريقيا – السودان والصومال وأرض الصومال – بهدف دراسة إمكانية توطين فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة الإدارة الأمريكية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" أفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، بأن هذه الاتصالات تعكس إصرار البلدين على المضي قدمًا في الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الغموض الذي يحيط بتقدم هذه الجهود ومدى استعداد الدول المعنية للمشاركة فيها.

وذكرت المصادر أن إسرائيل كانت تقود المناقشات مع الدول الثلاث المحتملة، بينما بدأت المساعي الأمريكية الإسرائيلية منذ طرح الخطة رسميًّا. 

رفض سوداني

ورغم ذلك، أعلن مسؤولون سودانيون  رفضهم أي مبادرات من الولايات المتحدة، في حين أكد مسؤولون من الصومال وأرض الصومال عدم علمهم بأي اتصالات رسمية حول هذا الموضوع.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن وتل أبيب تمتلكان مجموعة من الحوافز المالية والدبلوماسية والأمنية التي يمكن تقديمها للدول الشريكة المحتملة، وهي الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس ترامب في إبرام اتفاقيات أبراهام مع عدد من الدول العربية.

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