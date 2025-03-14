أخبار الاقتصاد اليوم، بنك مصر يوزع 100 ألف كرتونة رمضانية، تخفيضات تصل لـ 35% على الأجهزة الكهربائية احتفالا بعيد الأم، والذهب يستقر بالصاغة بعد موجة ارتفاعات جنونية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

بنك مصر يوزع 100 ألف كرتونة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان

في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية، وحرصًا منه على دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، يشارك البنك هذا العام في مبادرة “كرتونة الخير” بتوزيع نحو 100 ألف كرتونة تحتوي على مواد غذائية أساسية، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها: صندوق تحيا مصر، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

التزام البنك بالمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من التزام البنك بالمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه الكراتين كمساهمة فعالة لدعم الأمن الغذائي للأسر المستحقة.

وقد حرص بنك مصر على إشراك موظفيه في هذه المبادرة عبر جهود تطوعية، تضمنت المشاركة في تعبئة الكراتين وتوزيعها، بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.

تفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات في المجتمع

ويؤمن بنك مصر بأهمية تفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات في المجتمع المصري، وتقديم نماذج ناجحة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك المتواصلة لدعم رؤية مصر 2030، عبر تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتأكيدًا على التزام البنك الدائم بتحقيق التنمية والرخاء للمجتمع المصري.

تخفيضات تصل لـ 35% على أسعار الأجهزة الكهربائية مع احتفالات عيد الأم

أسعار الأجهزة الكهربائية مع احتفالات عيد الأم، قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ تخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات عيد الأم 2025.

تخفيضات تصل لـ 35% على سعر الأجهزة الكهربائية

وتراوحت التخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية «الخفيفة» بين 10 و35 % على حسب قيمة الجهاز، إذ تعد أدوات المطبخ الكهربائية واليدوية من أبرز هدايا عيد الأم.

يشار إلى أن الأجهزة الكهربائية تنقسم إلى قسمين:

الأجهزة الكهربائية الخفيفة التي منها أدوات المطبخ مثل الخلاط والكبة والفرن والخافق والغلايات الأجهزة الكهربائية الثقيلة مثل الثلاجة والبوتاجاز والغسالة والتكييف.

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

وتستعرض «فيتو» أسعار الأجهزة الكهربائية الخفيفة والتي شملتها عروض عيد الأم 2025؛ في السطور الآتية:

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

بلغ سعر سطح تسخين «أي دو» 1500 وات نحو 1250 جنيهًا. بلغ سعر مكواة بخار «أي دو» 2400 وات نحو 1350 جنيهًا. بلغ سعر غلاية مياه ستانليس ستيل 2200 وات سعة 1.7 لتر نحو 1800 جنيه. بلغ سعر خلاط «أي دو» ومطحنة للتوابل وكبة 600 وات سعة 1.5 لتر نحو 2470 جنيهًا. بلغ سعر محضر طعام «أي دو» 1000 وات نحو 4 آلاف جنيه. بلغ سعر خلاط يدوي مع مضرب بيض وكبة «أي دو» 800 وات نحو 2600 جنيه. بلغ سعر توستر فرن «أي دو» 45 لترا و1800 وات نحو 2900 جنيه. بلغ سعر مبرد مياه تحميل علوي بثلاجة «أي دو» نحو 9 آلاف جنيه.

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

سعر الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

بلغ سعر غلاية مياه بلاستيك 2200 وات و4.7 لتر نحو 1900 جنيه.

بلغ سعر ماكينة صانع السندويتشات وشواية «بلاك ديكير» 1400 وات نحو 4950 جنيهًا.

بلغ سعر قلاية إير فراي «بلاك ديكير» نحو 8 آلاف جنيه.

بلغ سعر جهاز طهي الأرز بغطاء زجاجي «بلاك ديكير» سعة 2.5 لتر نحو 4 آلاف جنيه.

بلغ سعر خلاط ومطحنة «بلاك ديكير» نحو 3300 جنيه.

بلغ سعر محضر طعام «بلاك ديكير» 800 وات نحو 7 آلاف جنيه.

بلغ سعر مكنسة بدون كيس (فلتر) «بلاك ديكير» نحو 5300 جنيه.

بلغ سعر مكواة استاند بالبخار «بلاك ديكير» نحو 5400 جنيه.

عروض الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

بلغ سعر كيتشن ماشين «ميانتا» 1300 وات نحو 5300 جنيه. بلغ سعر إير فراير وفرن «ميانتا» نحو 10 آلاف جنيه. بلغ سعر جهاز إعداد قهوة «ميانتا» 1.5 لتر نحو 8 آلاف جنيه. بلغ سعر مجموعة هاند بليندر «ميانتا» 1000 وات نحو 1850 جنيهًا. بلغ سعر ماكينة اسبريسو 1500 وات «وان لايف» نحو 8500 جنيه. بلغ سعر ماكينة قهوة تركي 750 وات «وان لايف» نحو 8 آلاف جنيه. بلغ سعر محضر طعام «وان لايف» 1300 وات نحو 6 آلاف جنيه.

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

بلغ سعر هاند بليندر ستانليس ستيل 1500 وات «وان لايف» نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر خلاط ستانليس 7000 وات مع مطحنة توابل دوراق 1.5 لتر «وان لايف» نحو 1500 جنيه.

بلغ سعر كبة ستانليس 700 وات «وان لايف» نحو 1300 جنيه.

بلغ سعر قلاية ديجيتال 12 لتر «زادا» نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر قلاية مانوال 6 لتر «زادا» نحو 3600 جنيه.

بلغ سعر مكنسة كهربائية «زادا» نحو 3300 جنيه.

هدايا عيد الأم 2025

بلغ سعر خلاط صناعي ضد الكسر «زادا» نحو 3 آلاف جنيه. بلغ سعر هاند بلندر «زادا» 600 وات نحو 600 جنيه. بلغ سعر خلاط و2 مطحنة «زادا» 550 وات نحو 1000 جنيه. بلغ سعر غلاية مياه بيركس 2 لتر «زادا» نحو 700 جنيه. بلغ سعر غلاية مياه بلاستيك «زادا» 2200 وات نحو 475 جنيهًا.

استقرار الذهب فى الصاغة

سعر جرام الذهب، يُعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة في العالم، وله مكانة خاصة في مصر، سواء من حيث الاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية وحافظة للقيمة.

كما يحرص المصريون منذ القدم على اقتناء الذهب، سواء في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات ذهبية، لما له من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.

وجاءت الأسعار كالتالي.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4822 جنيها “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4220 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3617 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا. وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.



كيف يتم تحديد أسعار الذهب؟

تعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، منها:

السعر العالمي للأوقية (الأونصة): الذي يتأثر بعوامل اقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة.

قيمة الدولار: كلما انخفض الدولار، ارتفع سعر الذهب عالميًا.

العرض والطلب: ارتفاع الطلب على الذهب يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية: الأزمات الاقتصادية والحروب تدفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن.



أنواع الذهب المتوفرة في السوق

الذهب عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة 99.9% ويستخدم في صناعة السبائك.

الذهب عيار 21: شائع الاستخدام في المجوهرات، ويحتوي على 87.5% ذهب.

الذهب عيار 18: يحتوي على 75% ذهب و25% معادن أخرى مثل النحاس والفضة.



لماذا يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا؟

الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات الورقية. في الأزمات الاقتصادية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب لأنه لا يتأثر بالقرارات السياسية أو التغيرات المفاجئة في الأسواق المالية.

نصائح للاستثمار في الذهب

تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.

استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.

لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.

احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.



جدير بالذكر ان الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

المجلس التصديري للأثاث يبحث فرص تمويل الصادرات مع جهاز تنمية المشروعات ضمن برنامج انطلاق

عقد المجلس التصديري للأثاث لقاءً هاما مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%.

وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.

ويستهدف برنامج" انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث انه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.

واشار الي ان اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.

وأوضح عرفات أهمية برنامج "انطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.

وأكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.

وأوضح كمال أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة في البورصة بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 948 مليون جنيه.

موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 585 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 484 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 458 مليون جنيه.

البنوك بقيمة تداول بلغت 356 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 286 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء الماضي؛ جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقاط، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.

تعاملات جلسة الإثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الإثنين الماضي 10 مارس 2025، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% عند مستوى 13698 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% عند مستوى 11968 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% عند مستوى 3317 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.289 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% عند مستوى 13694 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 11984 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3323 نقطة.

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