بطاقة كفاءة الطاقة كلمة السر، كيف تختار الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء؟

في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق فعالة لتقليل استهلاكهم اليومي، وهو ما ركز عليه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد أن اختيار الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في قيمة الفاتورة الشهرية.

وضع "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأجهزة الكهربائية

وأوضح الوزير أن الحكومة أصدرت قرارات جديدة تلزم الشركات المصنعة بوضع "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأجهزة الكهربائية، وهي ملصق يوضح مستوى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء، ما يساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأكثر توفيرًا للطاقة.

وأضاف أن البطاقة توضح تصنيف الجهاز وفقًا لمستويات كفاءة الطاقة، حيث تشير الألوان والتقييمات الموضحة على البطاقة إلى مدى كفاءة الجهاز، فكلما كان الجهاز ضمن الفئات الأعلى كفاءة، كان استهلاكه للكهرباء أقل، مما ينعكس على تقليل الفواتير.

وأشار الوزير إلى أن الأجهزة التي تشملها هذه القرارات تضم التكييفات، والثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، حيث تم إصدار مواصفات قياسية تضمن تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على كفاءة التشغيل.

وشدد على أهمية وعي المستهلكين عند شراء الأجهزة الجديدة، موضحًا أن الاستثمار في الأجهزة عالية الكفاءة، حتى وإن كان سعرها أعلى قليلًا، سيوفر الكثير من الأموال على المدى البعيد بسبب استهلاكها المنخفض للكهرباء.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040، لضمان تحقيق الاستدامة وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

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