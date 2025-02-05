الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بطاقة كفاءة الطاقة كلمة السر، كيف تختار الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء؟

الأجهزة الكهربائية،فيتو
الأجهزة الكهربائية،فيتو

في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق فعالة لتقليل استهلاكهم اليومي، وهو ما ركز عليه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد أن اختيار الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في قيمة الفاتورة الشهرية.

 

وضع "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأجهزة الكهربائية

وأوضح الوزير أن الحكومة أصدرت قرارات جديدة تلزم الشركات المصنعة بوضع "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأجهزة الكهربائية، وهي ملصق يوضح مستوى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء، ما يساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأكثر توفيرًا للطاقة.

وأضاف أن البطاقة توضح تصنيف الجهاز وفقًا لمستويات كفاءة الطاقة، حيث تشير الألوان والتقييمات الموضحة على البطاقة إلى مدى كفاءة الجهاز، فكلما كان الجهاز ضمن الفئات الأعلى كفاءة، كان استهلاكه للكهرباء أقل، مما ينعكس على تقليل الفواتير.

وأشار الوزير إلى أن الأجهزة التي تشملها هذه القرارات تضم التكييفات، والثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، حيث تم إصدار مواصفات قياسية تضمن تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على كفاءة التشغيل.

وشدد على أهمية وعي المستهلكين عند شراء الأجهزة الجديدة، موضحًا أن الاستثمار في الأجهزة عالية الكفاءة، حتى وإن كان سعرها أعلى قليلًا، سيوفر الكثير من الأموال على المدى البعيد بسبب استهلاكها المنخفض للكهرباء.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040، لضمان تحقيق الاستدامة وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء الاجهزة الكهربائية استهلاك الكهرباء ارتفاع أسعار الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي المهندس محمود عصمت ترشيد استهلاك الكهرباء سخانات المياه قرارات جديدة رؤية مصر 2030 مجلس الوزراء محمود عصمت وزير الكهرباء وزير الكهرباء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة

مواد متعلقة

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

أجهزة كهربائية تستخدم طاقة أقل، قرارات حكومية جديدة لخفض الاستهلاك

خطة حكومية لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك، وزير الكهرباء يكشف التفاصيل

مدبولي: الخبراء الاقتصاديون يتخوفون من زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها على التضخم

مدبولي: لا مشكلات في توافر السلع ومعارض "أهلًا رمضان" مستمرة بالمحافظات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا

مدبولي: توجيهات رئاسية بتكامل أجهزة الدولة لمواجهة الأزمات ووضع سيناريوهات استباقية

مدبولي: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي.. وانخفاض معدل المواليد لأول مرة منذ 2007
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

بعد رحيل الأمير تاركا ثروة قيمتها 13 مليار دولار، اختيار نجله رحيم زعيما لجماعة الحشاشين

مصادر أمريكية تكشف خطة ترامب للضغط على مصر

خلال ساعات، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

طقس الخميس، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

طقس الخميس، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

علي معلول يعلن قيده رسميا في قائمة النادي الأهلي (فيديو)

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2025 خلال ساعات

منوعات

المزيد

"بيتي كالاتور"، أقصر سلم كهربائي يثير سخرية رواد مواقع التواصل (صور)

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 5/2/2025

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر موالد الصوفية في ليلة النصف من شعبان

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بتحقيق هدف طال انتظاره

تفسير رؤية المانجو الخضراء في المنام وعلاقتها بتحسن الأوضاع المالية

المزيد
الجريدة الرسمية