غرفة القاهرة تنظم احتفالية عيد الأم وتكرم عددا من السيدات

نظمت غرفة القاهرة التجارية احتفالية عيد الأم وتم لتكريم عدد من السيدات علي دورهن المتنوع مجتمعيا واقتصاديا وذلك اليوم الخميس.



وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية إن احتفالية عيد الأم تجسد جزء من مكانة الأم والسيدة المصرية ودورها العظيم واستمرارها في دعم الجميع لتحقيق إنجازات ونجاحات تُعد ولا تُحصى.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الأم التي نظمتها غرفة القاهرة عن طريق لجنة سيدات الأعمال برئاسة الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة.



وقال "العشري" إن السيدة المصرية تعيش عصرها الذهبى كما" ذكرت من قبل " فى ظل القيادة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونفخر ونعتز بدور المرأة المصرية، والأمم لن ترتقى إلا برفعة المرأة اللى كانت وما زالت وستظل دائمًا صمام الأمان للمجتمع كله.

ووجه " العشري" تحية إجلال وتقدير لكل أم وكل سيدة كافحت على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل وتحمل المسئولية وأثبتت نفسها فى كل المجالات ولذلك كان لابد فى غرفة القاهرة إننا نرد ولو جزء بسيط من جميل السيدات المنتسبات للغرفة والموظفات، بتنظيم هذه الاحتفالية لتهنئة الجميع بعيد الأم الذي لا نعتبره مناسبة سنوية بل مناسبة دائمة فى كل لحظة.

وهنأ رئيس غرفة القاهرة الأمهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن في نهاية الاحتفالية متابعا: لن نختزل التكريم فى يوم واحد، فنحن ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والحب لدورهن العظيم فى تنشئة الأجيال، فالأم هى عصب المجتمع والنواة للأسرة داعيا الله عز وجل أنه يبارك فى كل سيدات مصر وينعم عليهن بالصحة والعافية.



وقالت الدكتورة نجلاء النجار أنه تعتز بهذا الاحتفال البهيج الذي يجمع بين مناسبات عزيزة على قلوبنا جميعًا: يوم المرأة المصرية، واليوم العالمي للمرأة، وعيد الأم. وهذه المناسبات التي تعكس تقديرنا العميق لدور المرأة المحوري في مجتمعنا، وإيماننا الراسخ بقدراتها وإسهاماتها في شتى المجالات.

وتابعت د. نجلاء النجار: اليوم ونحن نحتفل بالمرأة، لا يسعنا إلا أن نثمن دورها الرائد في عالم الأعمال، حيث أثبتت جدارتها وكفاءتها في قيادة المشاريع التجارية وإدارتها بنجاح فتحية حب وتقدير لكل السيدات المنتسبات للغرفة التجارية، حيث لم تعد المرأة مجرد شريك في التنمية، بل هي قائدة ومبتكرة، تسهم بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وإننا نؤمن في غرفة القاهرة بأهمية تمكين المرأة ودعمها في مسيرتها المهنية، وتوفير كافة السبل التي تساعدها على تحقيق طموحاتها وتطلعاتها ونحن فخورون بما حققته المرأة المصرية من إنجازات في مجال ريادة الأعمال، ونعتز بكونها جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا التجاري.

ووجهت رئيس لجنة سيدات الاعمال بغرفة القاهرة بالشكر والتقدير لـ" أيمن العشري" رئيس غرفة القاهرة التجارية، على دعمه المتواصل للمرأة، وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية السنوية التي تعكس تقديره العميق لدورها في المجتمع كما توجهت بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الغرفة على تعاونهم المستمر في دعم أنشطة اللجنة ، كما وجهت الشكر والتقدير لكل امرأة مصرية، أمًا وزوجة وابنة، على ما تقدمه من تضحيات وعطاءات، داعيه الله أن يحفظها ويرعاها، وأن يوفقها في مسيرتها المهنية والشخصي.

ووجه ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التهنئة للحضور بمناسبة احتفالية عيد الام لافتا الي انها مناسبة عزيزة علي الجميع موجها الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الاحتفالية.

وقال " سعيد" إن هذه المناسبة تجسد ذكري هامة وعزيزة عن عيد الام، خاتما: كل عام وانتم جميعا وكل السيدات المصريات بالف خير.

وكرم رئيس غرفة أيمن العشري والدكتورة نجلاء النجار عدد من السيدات في نهاية الاحتفالية عرفانا بدورهن علي الصعيدين المجتمعي والاقتصادي.

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