ارتفاع بورصات الخليج بنهاية تعاملات اليوم بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا

أنهت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملاتها على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ قال محللون إن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عزز التوقعات بسياسات أكثر ملائمة للأعمال.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة فيما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

مؤشر دبي

وكان السهم الأفضل أداء على مؤشر دبي هو سهم شركة سالك للتعرفة المرورية الذي ارتفع 2.5 بالمئة في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة بعد يوم من إعلان زيادة في أرباح الربع الثالث.

وارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 0.8 بالمئة قبل إعلان نتائجها.

خارج منطقى الخليج

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادي في مصر 0.8 بالمئة.