بالأسعار.. أبرز هدايا عيد الأم 2025

أبرز هدايا عيد الأم بأسعار أقل من 400 جنيه، رغم أن الاحتفالات بمناسبة عيد الأم تتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، إلا أن عيد الأم يعد من أبرز المناسبات التي يحرص المصريين على الاحتفال بها، والتعبير عن مشاعر التقدير للأمهات.

الأدوات المنزلية على رأس قائمة هدايا عيد الأم

ويبحث المواطنون عن أبرز هدايا عيد الأم بأسعار تناسب الميزانية، إضافة إلى كونها هدية عملية ومناسبة لاحتياجات الأم في عيدها، لذلك تكون الأدوات المنزلية على رأس قائمة هدايا عيد الأم.

أبرز هدايا عيد الأم بأسعار أقل من 400 جنيه

وتستعرض «فيتو» أبرز هدايا عيد الأم من الأدوات المنزلية من أدوات المطبخ التي يقل سعرها عن 400 جنيه؛ في السطور الأتية:

سعر الأدوات المنزلية في عيد الأم 2025

أسعار الأدوات المنزلية في عيد الأم 2025

بلغ سعر مقص بيتزا ستانلس بمقياس تقطيع شكل مثلث نحو 82 جنيهًا.

بلغ سعر مصفاة خضراوات وفاكهة بلاستيك مقاس 40 سم نحو 42 جنيهًا.

بلغ سعر مصفاة خضراوات ستانليس ستيل مقاس 26 سم نحو 200 جنيه.

بلغ سعر صفاية ملاعق بلاستيك 4 عيون نحو 46 جنيهًا.

بلغ سعر ماسك لحمة نحو 100 جنيه.

تراوح سعر مصفأة شوك وملاعق من 105 جنيهات إلى 122 جنيهًا.

بلغ سعر مبشرة روكي 9 بوصة نحو 173 جنيهًا.

سعر الأدوات المنزلية في عيد الأم 2025

سعر الأدوات المنزلية في عيد الأم 2025

بلغ سعر مضرب بيض بلاستيك مقاس 30 سم نحو 26 جنيهًا.

بلغ سعر نشابة سيليكون بيد بلاستيك مقاس 47*6 سم نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر منظم ثلاجة بلاستيك مقاس 29*14 سم نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر ماسك تحمير ستانلس ستيل بمقبض جلد مقاس 33 سم نحو 92 جنيهًا.

بلغ سعر ماسك تحمير ستانلس ستيل بمقبض جلد مقاس 28 سم نحو 82 جنيهًا.

بلغ سعر طقم صينية جرانيت قطعتين نحو 389 جنيهًا.

بلغ سعر منخل مستدير مقاس 22 سم نحو 26 جنيهًا.

بلغ سعر شيالة حلويات سيليكون مقاس 25 سم نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر مطبقية بلاستيك بالطبق 2 دور نحو 110 جنيهات.

سعر الأدوات المنزلية في عيد الأم 2025

أسعار الأدوات المنزلية في عيد الأم 2025

بلغ سعر طبق حفظ البيض مقاس 21*29 سم نحو 87 جنيهًا.

بلغ سعر حامل مناديل رول مطبخ عمودي مقاس 29 سم نحو 87 جنيهًا.

بلغ سعر مصفاة أرز بيضاوية بلاستيك سعة 3 لترات نحو 26 جنيهًا.

بلغ سعر هون بلاستيك باليد مستدير مقاس 11*10 سم نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر عياشة نحو 72 جنيهًا.

أسعار الأدوات المنزلية في عيد الأم 2025

بلغ سعر مقص سيراميك بمقبض بلاستيك 4 بوصة نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر جوانتى سيلكون مدبب مقاس 26 سم نحو 179 جنيهًا.

بلغ سعر مطبقية ميراج 2 دور نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر طبق تسالي ميلامين 5 عيون مقاس 28 سم نحو 200 جنيه.

بلغ سعر مقشرة سمك مقاس 19 سم نحو 31 جنيهًا.

بلغ سعر مضرب نسكافيه سوكاني مع ماكينة نحو 335 جنيهًا.

بلغ سعر حامل مجات معدن مقاس 27 سم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر طقم أداة تزين تورتة وتشكيل بيتي فور سيليكون يحتوي على 8 قطع نحو 92 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.