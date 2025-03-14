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خارج الحدود

زيلينسكي: مراقبة تطبيق الهدنة مع روسيا ممكنة في هذه الحالة

زيلينسكي،فيتو
زيلينسكي،فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار مع روسيا يمكن مراقبة تطبيقه بمساعدة الولايات المتحدة عبر الأقمار الصناعية والمعلومات المخابراتية.

 

زيلينسكي: مراقبة تطبيق الهدنة مع روسيا ممكنة في هذه الحالة

وأضاف أن قضية الأراضي نوقشت خلال اجتماع مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في مدينة جدة  السعودية، لكن الأمر يتطلب مناقشات صعبة، وفق ما أوردته "رويترز".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"تقويض الدبلوماسية" في ما يتصل بالهدنة المقترحة في أوكرانيا التي عبر الرئيس الروسي عن تحفظات حيالها.

وفي منشور طويل على إكس، كتب زيلينسكي: "لا يمكن لبوتين أن يخرج من هذه الحرب لأنه لن يبقى له شيء، لذا يقوم بكل ما يستطيع لتقويض الدبلوماسية عبر طرح شروط بالغة الصعوبة وغير مقبولة منذ البداية، حتى قبل وقف إطلاق النار".

وحذّر الرئيس الأوكراني من أن نظيره الروسي يسعى إلى "جرّ الجميع إلى مناقشات لا نهاية لها"، فيما "تستمرّ أسلحته في إزهاق الأرواح"، على حد تعبيره.

وقال: "أحض بشدة كل من يمكنه التأثير على روسيا، لا سيّما الولايات المتحدة، على اتّخاذ إجراءات قويّة".

وأضاف أن "بوتين لن يضع حدا لهذه الحرب من تلقائه. لكن قوة أمريكا كافية لتحقيق ذلك".

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