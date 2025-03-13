الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

تاس: طائرة مبعوث ترامب تصل روسيا

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

 أفادت وكالة «تاس»، الروسية، بأن طائرة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصل إلى روسيا.

وصباح اليوم، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يعلق اليوم الخميس على مقترح وقف النار في أوكرانيا.

 

أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار

 ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار ونأمل أن يوافق الرئيس بوتين على ذلك. نريد أن تنتهي حرب أوكرانيا التي تشهد مقتل الآلاف بشكل أسبوعي".

 

هدنة مدتها 30 يوما في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، عن اتفاق بين واشنطن وكييف على البدء فورًا في المفاوضات نحو سلام دائم يوفر الأمن لأوكرانيا على المدى الطويل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "واشنطن وكييف اتفقتا على إبرام اتفاقية شاملة في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا.. وسنرفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن أوكرانيا تدعم مقترحا أمريكيا بهدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا.

 

أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب روسيا. 

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