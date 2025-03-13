أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها.. سامح حسين يعلق على نجاح برنامجه "قطايف".. ومحسن جابر يكشف عن خليفة كوكب الشرق

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

تحدث الفنان حسام حبيب، عن آخر شجار بينه والفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "بنتها قالت لها إن صديقتي إلهام كلمتني وأرسلت لي فويس نوت".



وأضاف حبيب، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "إلهام صديقتي بعتت لي رسالة صوتية وسألتني لو كنت في الساحل أو القاهرة، فقلت لها إنني في القاهرة، وتحديدا بالاستديو، وعندما سمعت ابنة شيرين الرسالة أخبرت أمها، فنشب الخلاف بيننا".

عبر الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بنجاح برنامج “قطايف”، الذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث أكد أنه لم يتوقع كل هذه الضجة التي حققها البرنامج.



وأضاف سامح في تصريحات خاصة لفيتو، أن النجاح هو فضل من الله، ولا يستطيع أن يجزم أحد بأن يحقق أي عمل فني أو إعلامي النجاح قبل عرضه، لذلك لم أتوقع أن يحقق البرنامج هذا النجاح الكبير، حيث فوجئت أنه تصدر محركات البحث، وأصبح اسمى واسم البرنامج أعلى قائمة البحث والاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي.

علقت الإعلامية ياسمين عز على الحكم بتغريم الإعلامي اللبناني “نيشان” مبلغ عشرة آلاف درهم إماراتي في قضية التشهير بها، التي حركتها ضده بدولة الإمارات.





مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ14 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة 2»، الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.





قال المنتج محسن جابر، إن هناك صوتين من الفنانات في مصر والعالم العربي محببين لقلبه ولم ينتج لهما فيروز وشيرين عبد الوهاب، مشيدا بشيرين: "صوت بحبه ولم أنتج لها وأتمنى أختم حياتي بإنتاج عمل فني لشيرين".

منح الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، رجل على طريق بنها، جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيها للمساهمة في إقامة مشروع يكسب منه رزقا بالحلال.





أكد المنتج محسن جابر، أن الفنان عمرو مصطفى بالنسبة له بمثابة ابن، وذكر موقفا حدث بينهما ليلة رأس السنة قائلا: "عمرو كلمني في ليلة رأس السنة وقالي بابا أنا حلمت بيك امبارح قلت له خير ولا شر قالي أنا في الحلم كنت حزين وأنت أخذتني بالحضن وعشان كده طلبتك واعتذر لك".









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