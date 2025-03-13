الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها.. سامح حسين يعلق على نجاح برنامجه "قطايف".. ومحسن جابر يكشف عن خليفة كوكب الشرق

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي.. 

حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها

 

تحدث الفنان حسام حبيب، عن آخر شجار بينه والفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "بنتها قالت لها إن صديقتي إلهام كلمتني وأرسلت لي فويس نوت".


وأضاف حبيب، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "إلهام صديقتي بعتت لي رسالة صوتية وسألتني لو كنت في الساحل أو القاهرة، فقلت لها إنني في القاهرة، وتحديدا بالاستديو، وعندما سمعت ابنة شيرين الرسالة أخبرت أمها، فنشب الخلاف بيننا".

 

سامح حسين يعلق على نجاح برنامجه "قطايف": لم أتوقع كل هذا

 

عبر الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بنجاح برنامج “قطايف”، الذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث أكد أنه لم يتوقع كل هذه الضجة التي حققها البرنامج.


وأضاف سامح في تصريحات خاصة لفيتو، أن النجاح هو فضل من الله، ولا يستطيع أن يجزم أحد بأن يحقق أي عمل فني أو إعلامي النجاح قبل عرضه، لذلك لم أتوقع أن يحقق البرنامج هذا النجاح الكبير، حيث فوجئت أنه تصدر محركات البحث، وأصبح اسمى واسم البرنامج أعلى قائمة البحث والاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

ياسمين عز تعلّق على تغريم نيشان في قضية التشهير بها: يحيا العدل

 

علقت الإعلامية ياسمين عز على الحكم بتغريم الإعلامي اللبناني “نيشان” مبلغ عشرة آلاف درهم إماراتي في قضية التشهير بها، التي حركتها ضده بدولة الإمارات.


 

وصلة رقص لفيفي عبده في زفاف نصار وعدولة بالحلقة 14 من العتاولة 2

 

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ14 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة 2»، الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.


 

من هي خليفة كوكب الشرق؟ محسن جابر يجيب

 

قال المنتج محسن جابر، إن هناك صوتين من الفنانات في مصر والعالم العربي محببين لقلبه ولم ينتج لهما فيروز وشيرين عبد الوهاب، مشيدا بشيرين: "صوت بحبه ولم أنتج لها وأتمنى أختم حياتي بإنتاج عمل فني لشيرين".

 

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

 

منح الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، رجل على طريق بنها، جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيها للمساهمة في إقامة مشروع يكسب منه رزقا بالحلال.


 

محسن جابر يكشف مفاجأة في خلافه مع عمرو مصطفى

 

أكد المنتج محسن جابر، أن الفنان عمرو مصطفى بالنسبة له بمثابة ابن، وذكر موقفا حدث بينهما ليلة رأس السنة قائلا: "عمرو كلمني في ليلة رأس السنة وقالي بابا أنا حلمت بيك امبارح قلت له خير ولا شر قالي أنا في الحلم كنت حزين وأنت أخذتني بالحضن وعشان كده طلبتك واعتذر لك".


 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار الفن اليوم أخبار الفن والثقافة اخبار الفن

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين.. حماقي وعمرو مصطفى يظهران معًا بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وأحمد مالك وطه دسوقي ينتهيان من تصوير مسلسل ولاد الشمس

أخبار الفن اليوم، أول رد من حسام حبيب على أنباء عودته لـ شيرين، طفلان من مواليد مارس يفوزان بـ100 ألف جنيه من محمد رمضان، خالد سرحان يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الأكثر قراءة

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على المواطن المصري وخطة الحكومة لتخفيف الأعباء

سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له وإلقاء جثمانه في طريق عام بمطروح

رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

نفوق 1000 طائر، ننشر الحصر المبدئي لخسائر حريق مزرعة الفيوم

حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

4 حاجات ماينفعش يستغنى عنها محمود حميدة في ولاد الشمس (إنفو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أدعية للإخوة والأخوات في اليوم الرابع عشر من رمضان 2025

حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب

معجزات الرسول.. دعوها فإنها مأمورة

المزيد
الجريدة الرسمية