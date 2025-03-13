محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

منح الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، رجل على طريق بنها، جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيها للمساهمة في إقامة مشروع يكسب منه رزقا بالحلال.

دعم محمد رمضان لرجل بسيط

وبالصدفة لمح محمد رمضان رجلا يقيم قهوة عشوائية على الطريق ليتوجه إليه ويبلغه بأنه فازه معه بالجائزة المالية دعما لإنشاء مشروع مطعم وقهوة بشكل لائق وآدمي.

بادر محمد رمضان في دعم الرجل بعدما شاهده يقف في البرد، ليرسم عليه الفرحة بإهدائه مبلغ 100 ألف جنيه، معقبا: "أنا ربنا جاعلني سبب للخير".

بكاء الرجل بعد دعم محمد رمضان

وبكى الرجل صاحب القهوة العشوائية من الفرحة وتناول من عنده محمد رمضان طماطم، مبلغا له كامل تقديره له على تعبه وشقائه من أكل كسب المال بالحلال.

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