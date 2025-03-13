محسن جابر يكشف مفاجأة في خلافه مع عمرو مصطفى

أكد المنتج محسن جابر، أن الفنان عمرو مصطفى بالنسبة له بمثابة ابن، وذكر موقفا حدث بينهما ليلة رأس السنة قائلا: "عمرو كلمني في ليلة رأس السنة وقالي بابا أنا حلمت بيك امبارح قلت له خير ولا شر قالي أنا في الحلم كنت حزين وأنت أخذتني بالحضن وعشان كده طلبتك واعتذر لك".

اعتذر عمرو مصطفى

وأضاف محسن جابر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن عمرو مصطفى قال له أنا طلبتك وببوس على رأسك وانزل لك بوست في أي حته واعتذر لك، متابعا: "أنا قلت لعمرو مش محتاج من ابني يعمل كده واعتذر وأنا من جوايا صافي له وأنا حاسس أن ليا فيه".

رد فعل محسن جابر عقب أزمة عمرو مصطفى الصحية

وعن التواصل بينهما خلال أزمة عمرو مصطفى الصحية رد قائلا: "أنا من أول الناس اللى طلبته وكلمته واطمنت عليه، والمرض ملوش كبير وربنا يشفيه ويعافيه ويخليه لأولاده، وأنا لما بتخانق مع فنان وبندخل محاكم هي قرصة ودن لكن عمري ما نفذت أحكام لكن بعرفه أني على حق فقط".

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