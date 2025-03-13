الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سامح حسين يعلق على نجاح برنامجه "قطايف": لم أتوقع كل هذا

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

عبر الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بنجاح برنامج “قطايف”، الذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث أكد أنه لم يتوقع كل هذه الضجة التي حققها البرنامج.

 

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لفيتو، أن النجاح هو فضل من الله، ولا يستطيع أن يجزم أحد بأن يحقق أي عمل فني أو إعلامي النجاح قبل عرضه، لذلك لم أتوقع أن يحقق البرنامج هذا النجاح الكبير، حيث فوجئت أنه تصدر محركات البحث، وأصبح اسمى واسم البرنامج أعلى قائمة البحث والاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح سامح حسين أنه يسعى دائما ولا يهتم بالنتائج لأنها ليست بيده، ويتمنى أن تنال باقي حلقات البرنامج إعجاب الجمهور 

 

برنامج قطايف

 

ويقدم الفنان سامح حسين برنامجه الرمضاني الجديد "قطايف"، الذي يُعرض عبر منصة اليوتيوب، ويحظى بإشادة واسعة من الجمهور والمشاهير بعد عرض ما يقرب من 12 حلقة حتى الآن. 


ويأتي البرنامج في إطار ديني واجتماعي، حيث يتناول مجموعة من النصائح والقيم الإنسانية الحميدة، مقدمة بشكل سريع وعميق يجذب المشاهدين.

 

وقد التف الجمهور حول "قطايف سامح حسين"، معبرين عن إعجابهم الشديد بجودة المحتوى وأسلوب العرض المميز كما انضم عدد من المشاهير إلى قائمة المعجبين بالبرنامج، حيث أشادت الفنانة هيدي كرم بالبرنامج عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت مقطعًا من إحدى حلقاته وعلقت قائلة: "أحلى حاجة في رمضان السنة دي بدون منازع.. تابعوه بجد رائع! ويستحق جايزة أفضل برنامج في رمضان."

 

 

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سامح حسين الفنان سامح حسين برنامج قطايف

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