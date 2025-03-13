من هي خليفة كوكب الشرق؟ محسن جابر يجيب

قال المنتج محسن جابر، إن هناك صوتين من الفنانات في مصر والعالم العربي محببين لقلبه ولم ينتج لهما فيروز وشيرين عبد الوهاب، مشيدا بشيرين: "صوت بحبه ولم أنتج لها وأتمنى أختم حياتي بإنتاج عمل فني لشيرين".

ظروف شيرين عبد الوهاب مع الشركة المنتجة

وأوضح محسن جابر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن شيرين عبد الوهاب كان لها ظروف متعلقة بأزمة مع الشركة المنتجة لها لكن نعتقد أنها أنهت أزمتها مع شركتها المنتجة، مؤكدا أن شيرين من الأصوات المحببة لقلبه في الوسط الفني.

خليفة كوكب الشرق أم كلثوم

وتابع: "شيرين عبد الوهاب من الأصوات المحببة لقلبي وأتمنى نعمل شغل حلو مع بعض وأنا مستخسرها وهي من الأصوات اللي ممكن تكون خليفة كوكب الشرق أم كلثوم".



محسن جابر: أدخلت السرور في كل بيت مصري وعربي وربنا يحسن خاتمتي

وأكد المنتج الكبير محسن جابر، أنه لم يفوته شيء في حياته العملية وقدم كل شيء جيد وأدخل السرور على قلوب الجميع، قائلا: "عملت كل حاجة كويسة وكل بصمة جميلة ودخلت السرور في كل بيت في المنطقة العربية والجاليات المصرية والعربية في العالم كله".

ووجه محسن جابر، رسالة خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، "مبقاش في حاجة غير إن ربنا يتقبلني قبول حسن ويحسن خاتمتي وفخور بمشواري من بدايته لنهايته وأي أغنية أنتجتها ومشواري كان مشرف وعملت كل ما يسعد الجماهير العربية والمصرية".

وعبر محسن جابر عن اشتياقه الشديد للموسيقار الراحل عمار الشريعي: "وحشتني يا عمار ووحشني تليفونك كل يوم الصبح عشان تعرف أخبار البلد ايه وكنت سند وفي ضهري ووحشتني ضحكت ومهارتك وأنت بتعمل مكساج لأصعب الأغاني وقعدتك وشلتك وريحة بيتك لو كان موجود كنت هحس بسند كبير في ضهري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.