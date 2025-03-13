الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
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كارثة الإسماعيلية.. دهس البراءة بين الفهلوة والإهمال!

وتتناثر أشلاء الأطفال الأبرياء على قضبان السكك الحديدية وتختفي ضحكاتهم الملائكية وتصعد أرواحهم الطاهرة إلى ربهم قبل الإفطار بقليل في يوم حزين.. لن تنساه الإسماعيلية ولا مصر كلها وينبغي التوقف عنده!


أطفال عائدون من حضانتهم (سيد المرسلين) في منطقة جلبانة بالإسماعيلية أمام القنطرة شرق.. السائق بالفهلوة المعتادة يتسبب في الكارثة والمصيبة السوداء! 

 

عشرات المرات بغير أي مبالغة تناولنا الاجراءات التي يجب أن تتم مع سائقي سيارات المدارس، وقلنا يحتاجون كشفا دوريا للمخدرات.. يحتاجون تثقيفا لفهم طبيعة عملهم وأنهم يؤتمنون على أبناء الناس، ويجب أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها بلا أذى..

 

والأذى يتضمن عدم خدش حيائهم ولا جرح سمعهم بألفاظ ولا شتائم ولا حكايات تحمل خروجا عن اللياقة.. ولا إفزاعهم بمشاكل أو مزاح  مع سائقين آخرين على الطرق.. وقلنا يحتاجون إلى تثقيف وإلى دورات سريعة مكثفة قد تستغرق ساعات لكنها ضرورية مع من يتحملون مسئولية كبيرة جدا مثلهم! 

 

ولكن لا أحد ينظر إلى التفاصيل.. يكتفون بتحليل المخدرات وقد تم إكتشاف لمئات فعلا، ولكن ها هي الحوادث مستمرة بسبب السلوكيات غير المنضبطة والنتيجة.. ضحايا ودماء ودموع!


وماذا بعد؟ السائق المجرم توفي.. أراد توفير الوقت بالعبور من مزلقان لا يعمل وغير مخصص لعبور السيارات ولا الأفراد.. فصدمه القطار وسيارته بمن فيها.. ومن فيها أحباب الله! ومزلقان لا يعمل.. لماذا يتركونه مفتوحا؟! لا نعرف!


إلى متى ستستمر هذه الحوادث؟! إلى متي ستستمر السلوكيات الخاطئة؟! إلى متى سيستمر تجاهل التعليمات.. المرورية وغيرها والاستهتار بها؟! إلى متى سيستمر الإهمال؟! هل سنعيد الكلام نفسه عقب حوادث أخرى جديدة أم سنرى إجراءات جذرية شاملة؟!
 

شاعر وملك وتاريخ !

المجرم الحقيقي في سوريا والهدف الحقيقي من الأحداث!

 

رحم الله الأطفال الأبرياء.. وألهم أهاليهم كل الصبر.. وربط على قلوب أمهاتهم وقد انتظرن عودتهم إلى أحضانهم.. فكان الوداع الأخير!

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حادث قطار الاسماعيلية كارثة الاسماعيلية قرية جلبانة دهس الأطفال فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

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