الأمم المتحدة: 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ بداية 2025

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس: إن منظمة الصحة العالمية وثقت 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي 2025.

الصحة العالمية توثق 54 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية

وأضاف دوجاريك: إن الاعتداءات على المرافق الصحية في الضفة الغربية أسفرت عن 4 قتلى و9 مصابين من الفلسطينيين.

وأكد المتحدث الأممي، أن مراكز الأونروا الصحية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس مغلقة منذ بداية العام بسبب انعدام الأمن.

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