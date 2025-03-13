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خارج الحدود

أكسيوس: إسرائيل توافق على مقترح أمريكي بوقف إطلاق النار حتى 20 أبريل

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل أعطت المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه.

وقال المصدر في حديثه مع موقع أكسيوس: إن الوسطاء التقوا بمسؤولي حماس في الدوحة مساء الأربعاء وقدموا لهم مقترح ويتكوف المحدث.

أكسيوس: إسرائيل أعطت ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه
 

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وأوضح الموقع الأمريكي أن خطة ويتكوف تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لأسابيع مقابل الإفراج عن 5 أسرى أحياء وجثث آخرين.

ويتضمن مقترح ويتكوف الجديد  تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 الشهر المقبل، ويتضمن إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار.

وينص مقترح ويتكوف  على إطلاق سراح باقي الأسرى في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار.

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إسرائيل الشرق الأوسط المبعوث الأمريكي الدوحة حماس

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