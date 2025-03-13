الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية بوسائل تنظيم الأسرة خلال عام 2024

حققت مديرية الشئون الصحية بالشرقية إنجازًا جديدًا بتصدرها جميع محافظات الجمهورية، في تحقيق أعلى مساهمة بسنوات الحماية المحققة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بنسبة مئوية بلغت ١١.٨٪، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة والسكان حول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

جهود الدولة المبذولة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الدولة المبذولة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والأسرة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة،

تعزيز الوعى المجتمعى

وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى تقليل معدلات النمو السكاني، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيره على الصحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحقيق التوازن السكانى

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أكدت مرارًا أن خدمات تنظيم الأسرة تعد من الركائز الأساسية في تحقيق التوازن السكاني، وضمان حياة صحية أفضل للأمهات والأطفال، وخفض معدلات الأمراض المرتبطة بالحمل والولادة المتكررة.

جهود الفرق الطبية بالمديرية

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الطبية بالمحافظة على مدار عام ٢٠٢٤ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة وكفاءة عالية، لافتًا أن المديرية عملت وفق إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات آمنة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز وعيهم بأهمية التخطيط الأسري.

جميعة يقدم الشكر إلى الدكتورة عايدة عطية

ووجه جميعة الشكر والتقدير للدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والإشرافية التابعة للمديرية، بالإضافة إلى مديري الإدارات الصحية بالمحافظة لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن هذا النجاح يدفع لمواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة دعم صحة المرأة.

الدكتورة عايدة عطية

وأشارت الدكتورة عايدة عطية أن الوزارة أثنت على أداء عمل الفرق بمحافظة الشرقية، في تقديم خدمات تنظيم الأسرة خلال عام ٢٠٢٤، والتي تعزز من الجهود المستمرة لتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وصحة للأسرة المصرية، وتحقيق التنمية.

حملات طرق الأبواب

وقالت أن خدمات تنظيم الأسرة التي تم تقديمها خلال عام ٢٠٢٤ شملت حملات التوعية الصحية، وحملات طرق الأبواب، وعيادات المشورة الأسرية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وإطلاق القوافل الطبية المتنقلة.

المستشفيات العامة والمركزية

فضلًا عن تقديم الخدمات كافة الخدمات داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية، لضمان وصول الخدمات لجميع الفئات المستهدفة بالمحافظة.

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