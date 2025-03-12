الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

زعيم المعارضة في إسرائيل ينتقد تهرب الحريديم من التجنيد

الحريديم، فيتو
الحريديم، فيتو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن الحكومة تمنح الحريديم إعفاء على حساب أبنائنا فلا يوجد ما يبرر التهرب من الخدمة.

تهرب الحريديم من التجنيد 

ووفق إحصائيات جيش الاحتلال  الإسرائيلي، فإنه من بين أول 10 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها حتى الآن، تم تجنيد 177 فقط، بينما هناك أكثر من 300 آخرين في المراحل الأولية من العملية.

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هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يرسل 14 ألف أمر تجنيد للحريديم

أزمة كبيرة في جيش الاحتلال 

وتم حتى الآن إرسال 1066 أمر اعتقال لرفض التجنيد في صفوف الحريديم، بالإضافة إلى 2232 أمرا من النوع 12، الذي يتحول خلال شهر إلى أمر اعتقال، في حال عدم استجابة المجند.

وأثارت مسألة تجنيد الحريديم أزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، خاصة في ظل معاناة جيش الاحتلال من خسائر كبيرة في صفوفه بسبب الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

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