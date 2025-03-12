زعيم المعارضة في إسرائيل ينتقد تهرب الحريديم من التجنيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن الحكومة تمنح الحريديم إعفاء على حساب أبنائنا فلا يوجد ما يبرر التهرب من الخدمة.

تهرب الحريديم من التجنيد

ووفق إحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه من بين أول 10 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها حتى الآن، تم تجنيد 177 فقط، بينما هناك أكثر من 300 آخرين في المراحل الأولية من العملية.

أزمة كبيرة في جيش الاحتلال

وتم حتى الآن إرسال 1066 أمر اعتقال لرفض التجنيد في صفوف الحريديم، بالإضافة إلى 2232 أمرا من النوع 12، الذي يتحول خلال شهر إلى أمر اعتقال، في حال عدم استجابة المجند.

وأثارت مسألة تجنيد الحريديم أزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، خاصة في ظل معاناة جيش الاحتلال من خسائر كبيرة في صفوفه بسبب الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.