الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

لجنة أممية: إسرائيل دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بأنها ارتكبت أعمال «إبادة» في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية

وتوصلت لجنة تحقيق تابعة للمنظمة، اليوم، إلى أن السلطات الإسرائيلية «دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة».

ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات

وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول لإمدادات طبية، تصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية، متهمة القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين.

 

بعثة إسرائيل في جنيف

من جهتها، رفضت بعثة إسرائيل في جنيف «بشكل قاطع» الاتهامات الموجهة إليها، زاعمة أن جيش الإحتلال الإسرائيلي «لديه أوامر واضحة وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات»، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.

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الأمم المتحدة إسرائيل السلطات الإسرائيلية القدرة الإنجابية للفلسطينيين

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