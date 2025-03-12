جولة مفاجئة لتعليم الشرقية بخمس مدارس بمركز أبوكبير اليوم

فاجأ عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة أبو كبير التعليمية للوقوف على انضباط سير الدراسة خلال شهر رمضان، وذلك بحضور عبد المعطي سالم مدير عام إدارة أبو كبير التعليمية وأحمد زين وكيل الإدارة.

مشاركة الطالبات تحية العلم والإذاعة

حيث شهد الطابور بمدرسة السلام الإعدادية بنات وشارك الطالبات تأدية تحية العلم واستمع لفقرات البرنامج الإذاعي الذي تضمن فقرات عن انتصارات العاشر من رمضان وكرم الطالبات المتميزات في الأنشطة التربوية.

انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

كما اطمئن علي انتظام سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة وحرص على مناقشة واختبار الطالبات فيما تم دراسته من المقررات الدراسية.

مدرسة الشهيد فتحى جمعان الثانوية

كما تضمنت جولته المفاجئة تفقد مدرسة الشهيد فتحي جمعان الثانوية بنات ومدرسة الشهيد صبري محجوب الابتدائية ومدرسة الدهتمون الاعدادية ومدرسة الدهتمون الابتدائية.

التزام المعلمين بالقرارات الوزارية

وذلك للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف كثافات التلاميذ و متابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

تحديث قوائم الفصول وإعداد الجدول المدرسي

واطمأن وكيل المديرية على انتظام الدراسة داخل الفصول وتحديث قوائم الفصول وإعداد الجدول المدرسي وحرص علي مناقشة واختبار التلاميذ والطلاب فيما تم دراسته من المقررات الدراسية وحث الطلاب والطالبات علي عدم الغياب حرصا علي مستقبلهم الدراسي.

اجتماع موجهى المواد الدراسية بالدهتمون الابتدائية

وفي ختام زيارته الميدانية عقد اجتماعا بمدرسة الدهتمون الابتدائية مع عدد من السادة موجهي المواد الدراسية ومديري ووكلاء المدارس المرحلة الابتدائية مشددا على ضرورة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة واختبار شهر مارس.

التقييمات جزء ثابت من الحصة الأولى

وقال يجب أن تكون التقييمات جزء ثابت من الحصة الأولى بينما يكون الامتحان الشهري خلال الحصة الأخيرة وأهمية جعل المدارس مصدر جذب للتلاميذ والطلاب وتفعيل مبادرة ساعة خير وعمل مراجعات مجانية للتلاميذ مع الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

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