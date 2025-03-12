الإمارات تسلم طهران رسالة من الرئيس الأمريكي ورد عنيف من خامنئي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات سلمت طهران رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إيران تتسلم رسالة ترامب



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، سلم الرسالة.



وبث الإعلام الإيراني صورا للقاء المسؤول الإماراتي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أنه كتب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في محاولة لإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، وصف خامنئي دعوة ترامب للتفاوض بأنها خداع للرأي العام، قائلا إذا أردنا إنتاج سلاح نووي "فلن تتمكن واشنطن من إيقافه، ونحن أنفسنا لا نريد أن نفعل ذلك".

وذكر: "إن قول الرئيس الأمريكي إننا مستعدون للتفاوض مع إيران ودعوته للمفاوضات هو خداع للرأي العام العالمي".

وأبرز: "التفاوض مع الحكومة الأميركية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات بل سيجعل عقدة العقوبات أكثر تعقيدا".

وأكد: "إيران لا تسعى للحرب، ولكن إذا أقدم الأميركيون وعملاؤهم على خطوة خاطئة، فإن إجراءات إيران المضادة ستكون حاسمة ومؤكدة، والخاسر الأكبر هو أمريكا".

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