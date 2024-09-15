مدير المستشفيات التعليمية يتفقد "الأحرار التعليمي" بالزقازيق

قام الدكتورأحمد فرغلى مدير المستشفيات التعليمية بزيارة تفقدية لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق يوم الأربعاء اليوم 15 سبتمبر ٢٠٢٤ لمراجعة مؤشرات آداء المستشفى في الإجراءات التداخلية والمبادرات الرئاسية والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك على رأس لجنة فنية لتقييم الأداء، وكان فى استقبالهم الدكتورسامح حسين مدير عام المستشفى.

توجيهات رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

جاء لك بناء على توجيهات محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمتابعة المستمرة لوحدات الهيئة، وعقد اجتماعات موسعة مع ادارات المستشفيات ورؤساء الأقسام لتحسين معدلات الأداء في جميع التخصصات.

الاجتماع بادارة المستشفى

بدأت الزيارة بالاجتماع بالدكتور سامح حسين عبدالحميد مدير المستشفى ورؤساء الاقسام وفريق قوائم الانتظار، وتم مناقشة معدلات آداء المستشفى فى جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية وجراحات الأورام والمخ والأعصاب والعظام والرمد، ومقومات التشغيل من قوى بشرية وأجهزة وآلات ومستلزمات وأدوية وبنية تحتية،

تحديد مستهدف كمى وكيفى وزمنى لكل قسم

كما تم مناقشة الموقف المالي والاداري لقوائم الانتظار، كما تم تحديد مستهدف كمي وكيفي وزمني لكل قسم من أقسام الإجراءات التداخلية، والتواصل الفوري مع الإدارات المختصة برئاسة الهيئة للوقوف على صحة معوقات الأداء وما تم للتغلب عليها، وتوجيه إدارة المستشفى بسرعة انهاء الإجراءات الادارية التى تؤثر على الأداء الفني.

مراجعة تجهيزات التعامل مع حالات توقف عضلة القلب

وقام بالمرور على اقسام الاستقبال والطوارئ، ومراجعة تجهيزات التعامل مع حالات توقف عضلة القلب واجراءات الإنعاش القلبي الرئوي وكذلك مراجعة خط سير المريض في القسم, كما قام بمناظرة الحالات الموجودة ومراجعة الملف الطبي الخاص بها ومناقشة الأطباء المعالجين.

مركز علاج الاورام بالاحرار

وتفقد مركز علاج الأورام بالمستشفى والذي يعد أكبر مركز أورام بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، ويقدم جميع الخدمات الطبية لمرضى الأورام من الكشف واجراءات الفحوصات الدقيقة والعلاج الكيماوي والاشعاعي وإحالة الحالات التي تستلزم تدخلات جراحية إلى قسم جراحة الأورام بالمستشفى، الذي يعد أقوى قسم جراحة أورام بالهيئة من حيث عدد الجراحات وتنوعها شهريا.

الدكتور محمد زيدان

ومن جهته اوضح الدكتور محمد حسن زيدان ان العلاج على نفقة الدولة هو الجانب الاخر للتامين الصحى للمواطن الغير مؤمن عليه وانه دائما مايتم استخراج القرار فور انهاء اجراءته بالمستشفى

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