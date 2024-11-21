الأحرارالتعليمى بالزقازيق يحتفل باليوم العالمي لمرضي السكرى

قال الدكتور سامح حسين عبدالحميد المدير العام مستسفى الأحرار التعليمي بالزقازيق محافظة الشرقية إنه اليوم تم عمل محاضرات علمية بقاعة الشهداء بالمستشفى، وذلك بحضور نواب المدير العام.

اليوم العالمى للسكرى بالاحرا التعليمى -فيتو

توجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتى تقضى باستمرارية إقامة الأيام العلمية وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات.

تاريخ بداية العمل

وقال مدير عام المستشفى إنه قد بدأ العمل بمركز السكر بداية من عام 2022 لخدمة أكثر من 15 مليون مواطن بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة ومدن القناة، تجسيدًا لسياسات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتقديم خدمات طبية متكاملة فى كافة وحدتها، وبجودة فائقة ترتقى إلى طموحات الهيئة بتحويل وحداتها إلى قبلة طبية وتعليمية يشار إليها بالبنان،

اليوم العالمى للسكرى بالاحرار التعليمى -فيتو

نائب المدير العام لشئون التدريب

ثم قامت الدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر بإلقاء كلمة وتقدمت بالشكر للمدير عام المستشفى على دعمه المتواصل للتدريب والتعليم الطبي المستمر، وأثنت ايضًا على المظهر المشرف لخروج اليوم بهذا الشكل الرائع، وأفادت بأن الفعاليات العلمية تعتبر فرصة للأطباء لتبادل الخبرات وتطوير وتنمية مهارات وقدرات كافة الفئات بالمستشفى.

اليوم العالمى للسكرى بالاحرا التعليمى -فيتو

الدكتور امل كمال رزق

وتحدثت الدكتورة أمل كمال رزق رئيس قسم الباطنة ومركز السكر والتى قامت بتقديم الشكر والتقدير لمدير عام المستشفى على دعمه وإزالة أى عواقب لنجاح هذا اليوم، وقدمت الشكر أيضا ً لفريق العمل الذى قام بتنظيم هذا اليوم،

تنفيذ البرنامح العلاجى

وقالت إن التوعية الصحية هى الحاوية الكبيرة التى تشمل الأركان العلاجية، وهى التى تضمن حسن تنفيذ البرنامج العلاجي والالتزام به كنمط حياة روتينية منتظمة، وهو يعتبر جزءا من النهج العملي في تقديم الخدمة العلاجية، ويحتاج المرضى المصابون بمرض السكري إلى قدرة عالية من التكيف في جميع أوجه الحياة، فالسكري مرض مزمن سيرافق المريض طوال فترة حياته

اليوم العالمى للسكرى بالاحرا التعليمى -فيتو

الجوانب الصحية والنفسية

وهو ما قد يؤثر على الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للفرد والأسرة، لذلك يتطلب مرض السكري دورًا هاما من جانب المجتمع والجهات المعنية، حتى تتحقق عملية التعايش بدون خوف أو قلق من المشاكل والمضاعفات.

استعراض طرق التشخيص

وقد تم خلال اليوم محاضرة علمية للدكتور إبراهيم هجرس استشارى الباطنة العامة وتناولت استعراض طرق التشخيص والعلاجات المختلفة لمرض السكري، والاكتئاب المبكر للمرضى، وأحدث أساليب التعامل مع المضاعفات المختلفة لمرضى السكري

اليوم العالمى للسكرى بالاحرا التعليمى -فيتو

محاضرة بعنوان مبادئ وتوصيات التغذية

ثم قامت الدكتورة ريهام محمود حسن رئيس فريق التغذية العلاجية بإلقاء محاضرة عن مبادئ وتوصيات التغذية في مرض السكري وقد حضر المحاضرات لفيف من أطباء المستشفى المهتمين بمرض السكري وعلى وجه الخصوص أطباء قسم الباطنة العامة.

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