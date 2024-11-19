تنظيم يوم علمى عن التهاب الأوعية الدموية بمستشفى الأحرار التعليمى في الشرقية

أقيم اليوم بقاعة التدريب بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى بمستشفى الأحرار التعليمى في محافظة الشرقية يوم علمي لعدد من الاستشاريين والأخصائين والأطباء المقيمين بالقسم حيث ألقت الدكتورة عبير عبد البر زميل مساعد الروماتيزم والتأهيل محاضره بعنوان Large Vessel vasculitis التهاب الأوعيه الدمويه الكبرى.

توجيهات رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفاررئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتحت إشراف الدكتورسامح حسين عبد الحميد مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى والدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر والدكتورة شرين بدوى رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بالمستشفى

الاعراض المختلفة للمرض

وتناولت المحاضرة الأعراض المختلفه للمرض وأنواعه وكيفيه تشخيصه والعلاج المناسب له من خلال المناقشة والحوار بين الأطباء تم تحقيق الهدف من اليوم العلمى لمزيد من التقدم والنجاح وذلك عملا بتدريب واضافة المعلومات المتجددة للكوادر من أطباء هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وليتمكنوا من اداء دورهم الرائد في رفع كفاءة الأطقم الطبية والمعاونة لهم من خلال استمرار التعليم والتدريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا