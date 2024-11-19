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تنظيم يوم علمى عن التهاب الأوعية الدموية بمستشفى الأحرار التعليمى في الشرقية

التهاب الاوعية الدموية
التهاب الاوعية الدموية بمستشفى الاحرار

أقيم اليوم بقاعة التدريب بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى بمستشفى الأحرار التعليمى في محافظة الشرقية يوم علمي لعدد من الاستشاريين والأخصائين والأطباء المقيمين بالقسم حيث ألقت الدكتورة  عبير عبد البر زميل مساعد الروماتيزم والتأهيل محاضره بعنوان Large Vessel vasculitis التهاب الأوعيه الدمويه الكبرى.

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توجيهات رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفاررئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتحت إشراف الدكتورسامح حسين عبد الحميد  مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى  والدكتورة  الشيماء حاتم  نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر والدكتورة  شرين بدوى  رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل  بالمستشفى 

الاعراض المختلفة للمرض 

وتناولت المحاضرة الأعراض المختلفه للمرض وأنواعه وكيفيه تشخيصه  والعلاج المناسب له من خلال المناقشة والحوار بين الأطباء تم تحقيق الهدف من اليوم العلمى لمزيد من التقدم والنجاح وذلك عملا  بتدريب واضافة المعلومات المتجددة   للكوادر من أطباء هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وليتمكنوا من اداء  دورهم الرائد في رفع كفاءة الأطقم الطبية والمعاونة لهم من خلال استمرار التعليم والتدريب.

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الدكتورة عبير عبد البر زميل مساعد الروماتيزم والتاهيل الطب الطبيعى مستشفى الأحرار التعليمى الاستشاريين والاخصائيين الاطباء المقيمين التهاب الأوعية الدموية

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