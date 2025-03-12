فرضية الحجاب والنقاب، وجواز الصلاة بالبنطلون، والصيام بدون حجاب، علي جمعة يوضح حكم الدين

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، مناقشة قضية حجاب المرأة المسلمة.

فرض الحجاب على المرأة

وسأله أحد الشباب: ليه ربنا فرض الحجاب على النساء بس؟!

وأجاب الدكتور علي جمعة: ربنا جعل العورات للرجال وللنساء، فقال: عورة الرجل من السُّرَّة إلى الركبة، والمرأة لا يبدو إلا هذا (الوجه)، وهذان (الكفين). وهذا يتواءم مع الخلقة والوظيفة والمراكز القانونية.. خلق الله، سبحانه وتعالى، الذكر والأنثى من أجل عمارة الدنيا: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً". إذن الرجل والمرأة، والذكر والأنثى، وهي شائعة ليس حتى في بني الإنسان فقط، في عالم المخلوقات المتوالدة، والطيور، وحتى الحشرات فيه ذكر وأنثى، وذلك لعمارة الدنيا.

ولكن أعطى للمرأة خصائص من أجل الوظائف التي تقوم بها.. من أجل المراكز القانونية التي سوف تحتلها، وأعطى الرجل خصائص، وجعل له وظائف ومراكز قانونية.. حتى تكتمل الدائرة.

كان أفلاطون، يقول: مثل الرجل والمرأة كمثل نصفي دائرة، فإذا التقى النصفان اكتملت الدائرة.. هذا المفهوم الذي رآه بشفافيته وذكائه هو حقيقة أن الله، سبحانه وتعالى، خلق الذكر والأنثى حتى يكتمل عمارة الكون، وفرض عليها شيئا من الستر، ما عدا الوجه والكفين.

لماذا فرض الله الستر.. الستر هنا بخلاف الستر هناك، لأن هناك وظائف مختلفة، قال فيها ربنا: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله".. يعني لا يتمنى الرجل أن يكون امرأة، لكن ربنا فضل المرأة بأشياء، ينبغي للرجل ألا ينظر إلى هذا التفضيل، ويتمنى لو كان امرأة.

ولا ينبغي للمرأة أن تتمنى أن تكون رجلا؛ لأن الله فضل الرجل بصفات، وفضل المرأة على الرجل بصفات أخرى، وهذا تراه في قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".. طيب، نعمل إيه؟!

اسألوا الله من فضله

اسألوا الله من فضله، يارب وفقني فيما أقمتني فيه من أداء ما تريدني من عمارة الكون، ومن عبادة الله، وتزكية النفس.

كل الشريعة مبنية على هذا.. مبنية على أن هناك صنفين.. الصنف الأول له خصائص.. له وظائف.. له مراكز قانونية، والآخر أيضا هكذا.

هذه تحل قضية لماذا البنت تأخذ نصف أخيها في الميراث.. لماذا الولد هو الذي يدفع المهر، ويتكلف بالنفقة وغيرها.. المرأة أو البنت أو الأنثى مهمتها خروج الحياة منها، وهذا شيء قد لا يتصوره الرجل أو الذكر.. تخيل أن شيئًا، كائنًا ما في بطنك، ثم خرج إلى الحياة.. ممكن تتجنن، لكن الأمومة اللي ربنا خلقها عند البنت تجعلها متعلقة جدا، وفرحانة بهذا الحال، بالرغم من أن الحمل فيه تعب والولادة فيها خطورة على الحياة، بالرغم من أن السنوات الأولى من حياة الابن أو البنت فيها تعب وإرهاق ورعاية وعناية، إلا أن الله، سبحانه، قسم هذا الحال على هذه الصفة.

هل الصلاة بالبنطلون جائزة؟

وسألته فتاة: أنا اتوضيت ورايحة أصلي.. فيه ناس بتقول ممنوع أصلي بالبنطلون.. المفروض ألبس إسدال أو حاجة تغطيني تماما.. هل يجوز الصلاة بالبنطلون؟

رد الشيخ علي جمعة: يجوز الصلاة بالبنطلون.. واضح وصريح.

قراءة القرآن بدون حجاب

وتساءلت إحدى الطالبات: لو بقرأ قرآن وأذكار، ومنتظمة في قراءتها، لكني مش محجبة، هل هذا ينقص الأجر؟

وأجاب د. علي جمعة: كان، صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن على كل حال، إلا أن يكون جنبًا، وكان يذكر الله على كل حال، حتى لو كان جنبا، فقضية ستر المرأة بالحجاب أثناء قراءة القرآن أو الذكر ليست شرطا.

البنت اللي عايزة تقرا القرآن في أي مكان، قياما وقعودا، وعلى جنوبهم، وهي نايمة ممكن تقرا أو تسمع القرآن، وهي ماشية، وهي محجبة، وهي غير محجبة.. هذا الذكر (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله)، أو القرآن يجوز من غير حجاب.

لبس الحجاب في رمضان فقط

وسألت فتاة: لو في رمضان مفروض ألبس الحجاب.. وبعد رمضان أقلعه؟

وأجاب المفتي الأسبق: الحجاب، كما ذكرنا، فرض.. ربنا، سبحانه وتعالى، يقول: أنا أحب هذا.. فحضرتك جه رمضان، فانتي اتكسفتي، وقلتي ما نعمل عبادتنا في رمضان، زي كل الناس، ورحتي لابسة الحجاب، هتاخدي أجر.. بعد رمضان لو حد وسوس في أذنك، ممكن يكون إبليس.. الشيطان "شوشو" مثلا، قال لك ما تخلعي الحجاب، فخلعتيه.. ده له أجر، وده عليه حساب، مش هاقول لك عقاب.. يعني هاتيجي يوم القيامة، ويقول لك: انتي ليه خلعتي الحجاب.. شوفي انتي دبري إجابتك من دلوقتي علشان تجاوبي، وتقولي له: أنا خلعت الحجاب علشان كذا وكذا.

وسألت الفتاة ثانية: مش فرض ألبسه في رمضان؟

وقال جمعة: فرض تلبسيه في رمضان وغير رمضان..

واستطرد: عايزة تقولي أنا مش محجبة في رمضان.. فهل يتقبل الله مني الصيام؟

الصيام والصلاة حاجة مستقلة.. بتيجي تصلي بتلبسي الإيشارب، فصلاتك مقبولة، وبعدين تعملي حاجة من الذنوب.. مثلا خبطتي أختك ده ذنب، لكن مش هايبطل الصلاة.. هل الصلاة بطلت؟ لا، الصلاة مابطلتش من المشاكسة دي.. إنما الكوع اللي تألمت منه في جنبها، ها تتحاسبي عليه، لأنك آذيتي أختك من غير ما تعتذري لها، ومن غير ما تقولي أستغفر الله.. دي حاجة ودي حاجة.. مش علشان الكوع يبقى صلاتك باطلة.. ولا علشان خلعتي الحجاب يبقى صيامك باطل.. لا، الصيام من الفجر لغاية المغرب نمتنع عن شهوتي البطن والفرج، ده الصيام.. بس مش محجبة.. دي حسابها في الهامش، هايبقلا فيها حساب بس حساب في الهامش.

أنا عايزة صيام الشهر الكريم ربنا يتقبلني لأن فيه ليلة القدر فلبستي الحجاب.. جميل لأننا بنؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مش بننهى عن المعروف ونؤمر بالمنكر.. مقدرش أقول لك: روحي، روحي، دانتي مش محجبة فمالكيش صيام.. لا، لكي صيام، واتحجبي.

واحد بيشرب خمر، وبيصلي.. نقول له بطل شرب، مش نقول له بطل صلاة!!

تشبه النساء بالرجال

وتساءلت فتاة: البنطلون تبرج وتشبه بالرجال، وحضرتك قلت ممكن نصلي به؟

أجاب د. جمعة: انتي أثرتي قضيتين كبار.. الأولى: التشبه بغير المسلمين، أو التشبه بالرجل يتعلق بالعرف، بمعنى أن العرف عندنا إن البنت تلبس البنطلون، والبنطلون مش ممنوع في ذاته.. الرجال مكانوش بيلبسوا بنطلونات، وبعدين تطورت الدنيا، واختلف الزمان والمكان، وبقوا يلبسوا بنطلونات.. هل البنطلونات مختصة بالرجال فقط؟ نفرض أن فيه بلد معينة البنطلون للرجال فقط، ساعتها يبقى فيه تشبه لو أن امرأة واحدة أو اتنين تشبهوا بالرجال ولبسوا بنطلون، ونقول عليها إن البنت دي مسترجلة، إنما لو شاع وبقت المدرسة كلها لابسة البنطلون وبقى يونيفورم أصلا، ومفيش تشبه، وهاديلك مثال تاني؛ لما بدأنا في عصر الخديوي إسماعيل نلبس البدل.. قبلها كنا بنلبس الجبة والقفطان والحزام.. كل الناس؛ التاجر كدة، والإمام، والوالي، والحاكم، وقائد الجيوش.. فيه عندنا ميدان اسمه "ميدان لاظوغلي"، لاظوغلي كان وزير المالية ولابس كدة.

التشبه بالمحتل الإنجليزي

وأوضح: لما ابتدا الناس تلبس البدل، قالوا إيه ده؟! ده تشبه بالمحتل.. المحتل الإنجليزي، وبعدين شاع ذلك، وبقت كل الناس بتلبس بدل، ما بفاش نشبه بالمحتل.

مش كدة وبس.. ده المحتل مشي من الأرض، واتحررنا، ولسة بنلبس البدل، (ما بقاش فيه تشبه)، اللي بقت متوائمة مع الجري ورا الأتوبيس، وحركتي بقت أسهل من الجلباب مثلا..

التكوينة الاجتماعية ما بقاش فيها تميز.. بحيث إن واحد بس بيلبس البدلة. وحصلت خناقة كبيرة لما الناس ابتدت تلبس الكرافتة.. "كرافات" جاية من كرواتيا.. أول من لبسوها.. وكان الكروات في هذا الوقت مسلمين.. فلما جه الكرافات، ولبسها الناس عاب عليهم الخلق، وقالوا ازاي يتشبه بغير المسلمين.. لما شاعت وأصبحت كل العالم لابسها مبقتش فيها أي تشبه.

رأي ابن تيمية

أحسن من كتب في هذا ابن تيمية، في "اقتضاء الصراط المستقيم"، لدرجة إنه قال مثلا أنا بالبس الجلابية البيضاء، علشان سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، كان بيلبس الجلابية البيضاء، ويحب البياض، طيب افرض في بلد لبس البياض، أصبح شعار الفاسقين، يحرم عليا لبس البياض.. اللي هو في الأصل سُنَّة.. العرف هو اللي بيتحكم في الحكاية دي.

الإجابة يجوز الصلاة فيها، لأن شرط الصلاة ألا يصف وألا يشف.. أيضا في مواجهة عموم الناس.

هل النقاب فرض؟

فتاة تسأل: هل النقاب فرض.. وعلي جمعة يرد بإجابة قاطعة

وسألت فتاة: هل فرض علينا نلبس النقاب؟

وعلى الفور رد: الإجابة لا.. ليس فرضا.. اللي بيلبسوا النقاب، يقول الإمام مالك: "عندما يكون للبلد عادة".. الستات كلهم لبسوا نقاب، تلبسي النقاب زيهم، أما الشريعة فالوجه والكفين هو الأصل.

وتساءلت إحداهن: لو أنا محجبة وعندي مناسبة، وقلعت الحجاب، ورجعت لبسته تاني؟

أجاب الشيخ علي جمعة، ضاحكا: ما هو العبط نوعين، عبط راق واحد، وعبط مشلتت كذا راق، زي الفطير المشلتت.. دي الإجابة.

ثم قال موضحا، ومعتذرا: ساعات بندخل الدعابة في الإجابة.. بس السؤال بتاعك فيه الإجابة.. العبط نوعان، وده من قبيل العبط المشلتت.

الدين النصيحة

وسأل شاب: ازاي نتصرف مع المرأة غير المحجبة؟

وقال الدكتور جمعة: ولا حاجة، نتصرف معاها عادي خالص.. انت ها تنشئ بينك وبينها صدام ونزاع، لا.. القضية أهون من كدة بكتير.. "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق".. كان سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعلمنا دائما أن الإنسانية أعلى بكثير من الأفعال.

وروى حكاية "سفَّانة بنت حاتم الطائي".. لما طي انهزمت، كانت سفَّانة بنت ملك طي، ضمن الأسرى.. وهي أسيرة لم تكن محجبة.. سيدنا الرسول ماشي، والأسرى واقفين على يساره، ووراه سيدنا علي، لما شاف سفَّانة، شاور لها كلميه.. فقالت: يا رسول الله، أنا سفانة بنت حاتم، فوقف رسول الله، وقال: بنت حاتم طي؟ قالت: نعم.. قال: إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق.

وأتى بها من الأسرى، ودخل بها المسجد، وفرش لها عباءته، فأجلسها عليها.. إنسانية كلها، ورحمة، ومودة، واحترام.

واستطرد: قضية التقصير في المطلوبات لا تجعلنا نخرج عن نطاق الإنسانية.. ولذلك هناك جزئية دقيقة، عايزكم تفهموها.. ربنا بيقول: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.. مسكين: مفهوم، واحد مسكين وباطعمه.. شيء حلو.. ويتيم: فقد أباه، ويمكن ضعيف.. وأسير؟! خللي بالك، ده كان عايز يقتلني، ده عدوي، ده أنا قبضت عليه مش هو اللي سلم نفسه.. أطعمه؟! آه.. وأكرمه؟! آه.. وأعالجه؟! آه.

دائما علاقتك مع الناس مش إنك مترصد هما بيعملوا غلط فين..

"من ذا الذي ما ساء قط.. ومن له الحسنى فقط".. "محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط".

وأضاف الشيخ علي جمعة: محدش معصوم.. لكن من هذا الكلام لا نستهين، إنما نبين المعاني العليا الراقية التي بعث من أجلها رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".. فلا نصطدم مع أحد.

الأمر بالمعروف

وتساءل شاب: لو أنا أبوها أو أخوها، كيف لا أصطدم معها وأعرفها أن هذا هو الصح ؟

قال د. علي جمعة: خللي بالك، سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "الدين النصيحة"، يعني أهم حاجة في الدين النصيحة.. وربنا قال: "الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله".. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله الذي هو الأصل.

الأب يأمر بالمعروف، ويديم هذا الأمر.. “يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه”.. البنت اللي مش محجبة وانت أبوها.. هي امتى لم تتحجب؟.. هي بلغت مبلغ النساء، وسيادتك سايبها.. بتأمرها وهي بتعصى؟ خلاص، لا تزر وازرة وزر أخرى، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

فإذا كانت تحت ولايتك فإما بالتربية وإما بالنصيحة.. هي خرجت عن هذا وخرجت عن النصيحة.

وأضاف: الأخ كذلك، يقدم النصيحة، والزوج أيضا.. وافرض بنت كانت محجبة وخلعت الحجاب.. الدين النصيحة.

مفيش عنف ولا إكراه ولا قهر.. لا إكراه في الدين، لأنك لو أكرهت في الدين ستنشئ منافقا مش شخص سوي يرضى عنه الله.. فنحن لا نكره أحدا على شيء.. من إرادته وقناعته وإمكانياته ومن استطاعته يفعل ما أمر الله به. وأنا دوري التبليغ والنصيحة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

والسؤال الأخير من فتاة: هل يجب ارتداء الحجاب أمام أخوالي وأعمامي؟

وأجاب: لا.. دول محارم يجوز تقابليهم من غير حجاب.. أخوالك، وأعمامك، والنساء كلهم، وحماكي أبو زوجك إن شاء الله.. لكن أخو زوجك تقابليه بالحجاب.

الأقرباء: الأب والعم والخال والجد.. إلخ، ممكن نقابلهمم من غير حجاب.



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