علي جمعة يشرح علاقة الجن بالقطة السوداء 13 سببا يمنع الملائكة من دخول البيت ( فيديو)

ناقش الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الرحمة بالإنسان والحيوان والنبات، بل والجماد.

وقال الدكتور علي جمعة: أرسل الله، سبحانه وتعالى، نبينا رحمة للعالمين، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وكان، صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا رحمة مهداة.. والعالمون يدخل فيها الإنس والجن والحجر والشجر.. يدخل فيها كل الكائنات، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، رحمة، وأرسله الله رحمة، واختار صفتين من صفاته سبحانه ليبدأ بها كلامه مع نبيه: "بسم الله الرحمن الرحيم"، رحمة في رحمة.

الراحمون يرحمهم الرحمن

وكان النبي، فيما رواه عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه، يقول: "الراحمون يرحمهم الرحمن، تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء..

هذه الرحمة شملت كل شيء؛ النبات والجماد والحيوان، فما بالك بالإنسان. وإن كان الله، سبحانه وتعالى، قد كرم الإنسان: "ولقد كرمنا بني آدم..."، إلا أنه كتب الإحسان على كل شيء.. وهكذا كان سيدنا، صلى الله عليه وسلم، يقول: "كتب الله الإحسان على كل شيء".. قال العلماء: إذا دخلنا غرفة فلا نضرب البابَ، نخبطه.. واستدلوا بقول الله تعالى: "وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم".. كل الأشياء التي حولنا تسبح بحمد الله.هذا الباب يذكرُ الله.

الشمس والقمر يسجدان

كانوا يتعاملون مع الأشياء على هذا المفهوم.. الكون كله يسبح.. الشمس والقمر يسجدان.

كان سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلمنا: "دخلت امرأة بغي (منحرفة) من بني إسرائيل الجنة في كلب وجدته عطشانا فسقته، فغفر الله لها"، وأدخلها الجنة.. مسألة كبيرة، امرأة منحرفة بمجرد أن تسقي كلبا تدخل الجنة؟!! هذا الذي تحرك في قلبها.

المفهوم الصحيح أن الراحمين يرحمهم الرحمنُ، تبارك وتعالى، وما كان من ذنبها يغفر لها، لكن علينا أن نعلم البشر الرحمة.. الرحمة لو تعلمها هؤلاء المعتدون الذين يسفكون دماءً بريئة في غزة، بل وفي سائر العالم لكن الله طمس على قلوبهم.

في كل ذات كبد رطب صدقة

الرحمة التي أمرنا الله بها، وخاطبنا إياها حركت صحابيا يسأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أو لنا في البهائم صدقة يا رسول الله؟ مش دي مخلوقات لا تفهم، ولا تعلم، سخرها الله لنا؟

قال: ألا إنَّ في كل ذات كبد رطب صدقة.. يعني في كل شيء مثل الحيوانات، الأسد أو البقرة أو الكلب، لنا فيها صدقة.

القضية قضية الرحمة، ولذلك نخصص هذه الحلقة في اقتناء الحيوان ورعايته، خاصة ما قد يُتوهم أنه ممنوع فيجب علينا أن نثير في أذهاننا وواقعنا حتى يرضى الله عنا ونكون في سلوك في ظلال كلام الله، وسنة رسوله.

الجن.. والقطة السوداء

وتساءلت فتاة: فيه ناس بيعتقدوا أن الجن يأتي في هيئة حيوانات..وأكتر حاجة مشهورة القطة السوداء؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: في الحقيقة أن الجن يتشكل ويأتي في أشكال مختلفة، وحدث مرةً أن هجم ثعبانٌ على بيت السيدة عائشة، إذا الحيوان بهذه الكيفية اعتدى على الإنسان، فقد خرج عن دائرة الاعتبار.. معتدي، عامل زي الإنسان الذي يقتل فنقيم عليه القصاص ونقتله.. لأنه اعتدى، أما البشر، وهذا هو الفرق بين المقتول ظلما، والمقتول عدلا، المقتول ظلما هذا شهيد، لكن من قتل لأنه قتل، فهذا عدل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

ذلك الثعبان قتلته السيدة عائشة، فقالوا لها أتدرين من قتلتي؟! كانوا عايزين يخوفوها، وهي كانت فقيهة، ده العفريت بتاع سليمان اللي كان هايجيب له عرش بلقيس، قالت: اعتدى على أمه، داخل يروعها.

إذن نحن نرحم، لكن فيه أيضا مقتضيات العدالة.

وتساءلت طالبة: لو فيه واحد سايق عربية، وعدى من أمامه إنسان، هايعمل أي حاجة علشان لا يؤذيه.. ممكن يعمل حادثة، وممكن يضر نفسه، لكن لو حيوان كلب أوقطة مش هايخاف إنه يؤذيه، وممكن يدوسه عادي.. هل فيه فرق بين روح وروح؟ بين الحيوان والإنسان؟

ورد الدكتور علي جمعة: لا طبعا.. لو أنه دهس الكلب أو القطة هكذا عدوانا يكون حرام عليه لأنه يكون قد ارتكب إثما.. لكن القضية هنا ترتيب الأولويات، يحدث كثيرا إن واحد ماشي بالسيارة وأمامه إنسان، فيريد إنقاذ الإنسان حتى لو تحطمت السيارة؛ لأن الإنسان أغلى من السيارة.. إنما لو جاء حيوان.. لو حاولتُ أن أتفاداه قتلت إنسانا، هنا المقارنة.. فقتلي للإنسان هذا يكون أشدَّ حرمة، فأنا أقتل الحيوان هربا من قتل الإنسان، حينئذٍ يكون قد تخلص من الإثم.. أما أن يكون أمامه يفرمل أو يبتعد، ولم يفعل يكون آثما.

وسألته فتاة: فيه مرة كان فيه كلاب طلعت على سوق سيارات، وابتدت تنبح قبل صلاة العشاء، فحد قال لي إن الكلاب والقطط بتشوف الجن في التوقيت من العشاء للفجر، فهل دي حقيقة؟

وأجاب د. علي جمعة، ضاحكا: لا، مش حقيقة.

الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب

وكان سؤال من إحدى الفتيات: هل لو فيه شخص عنده كلب، هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيت هذا الشخص؟

وأجاب المفتي الأسبق: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا صنم يعبد، ولا تدخل بيتا فيه نار موقدة، ولا تدخل بيتا رائحته كريهة.. ولا تدخل بيتا فيه حاجات تنفرهم.. طبيعتهم كدة، ما نقدرش نغيرها.. ألف فيها الشيخ جعفر الكتاني: "شفاء السقام فيما ينفر الملائكة الكرام"، وطرح فيها حوالي13 حاجة تنفر الملائكة الكرام.

لكن الكلب من الحيوانات اللي قال عنهم الإمام مالك: "كل حي طاهرٌ"، فهو طاهر عند الإمام مالك.. ناس كتيرة تسأل هذا السؤال: هل الكلب نجس أم طاهر.. عند الإمام مالك طاهر، ويجوز لنا أن نقلد الإمام مالك، خاصة أنه في دول كثيرة والإسلام يخاطب العالمين الكلب أصبح يُحتاج إليه في كثير من الأعمال.. مثل الأمن، الوصول للمخدرات والأسلحة، وقيادة الكفيف ومساعدته، في "الوَنَس" وهكذا.. يُستعمل استعمالات كثيرة، فالقول بطهارته، على مذهب الإمام مالك، هو الأولى.. أما دخول الملائكة المكان فهم لا يدخلونه.

فلو كان البيت واسع، وفيه حديقة نربيه في الحديقة.. لكن لو كان في الشقة يبقى لازم نعمل مكان للصلاة خاص ومستقل.. حجرة لا يدخلها الكلب، مش لأنه نجس، إنما علشان تدخل هذه الغرفة الملائكة.

تربية الحيوانات المفترسة

وتساءل شاب: أصبح مشهورا أن بعض الناس يربي الأسود والنمور مكان القطط والكلاب.. فهل هذا حرام أم حلال؟

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: نص الفقهاء على أن تربية هذه الحيوانات بعد إزالة خطرها مكروه لأن فيه تشبه بالجبابرة.. كان الجبابرة زمان يمشوا ومعاهم أسود.. زي أسود السيرك في محاولة لتدريبهم، وضبطهم.. لكن في النهاية هو خطر.. كيف يزول الخطر؟ بإزالة أنيابه فلا يعرف يعض، وإزالة مخالبه وهذا فيه تعذيب للحيوان.. فإذا أزلنا خطره عذبناه، وإذا أبقيناه كان فيه خطر.. من هنا جاءت الحرمة أو الكراهة.. لو ظل على حالته من الخطر يبقى حرام؛ لأنه تعريض الناس للخطوورة بتاعته، وإذا أردنا إذهاب الخطورة سنقع في قضية تعذيب الحيوان.

وسأل شاب: العمليات اللي بتتعمل للقطط والكلاب لمنعها من الإنجاب.. لأن الناس اللي مربينها مش قادرين على تحمل تكاثرها.. بيشيلوا هرمون الذكورة للذكور، والرحم من الإناث.. ده حرام وللا حلال؟

وقال د. علي جمعة: نص الفقهاء على أن هذا حرام.. ولذلك الأفضل لهذا ألا يربي القطط والكلاب، من أن يأتي بها ثم يتسلط عليها بهذا التضييق، والعذاب، والخطأ.. لو قادر يربيها يربيها كما خلقها الله، لو مش قادر بلاش يربيها؛ لأن تربية هذه الحيوانات ليست فرضا إنما هو يريد أن ينتفع بها.

وصلة جدال بين الشيخ وشاب

وهنا دخل الشيخ جمعة في وصلة جدال مع أحد الطلاب، الذي قال: حضرتك قلت إن الكلاب فيها نجاسة.. فقاطعه جمعة: أنا قلت إن فيها نجاسة؟! أنا قلت إن الإمام مالك أفتى بأنها طاهرة، ويمكننا أن نقلده.. وما قلتش حكاية النجاسة دي.

واستدرك الشاب: بس هي حاجة معروفة، فاستوقفه المفتي الأسبق: لا، مش معروفة.. خللي بالك أنا شافعي، والكلاب عند الشافعية نجسة، فما تقولش وانت بتسأل: انت قلت.. قل: أنا عارف إن الكلاب نجسة، وانت بتقول: إن الكلاب طاهرة لأن ده كلام الإمام مالك، فما تقولش: انت قلت.. تتهمني بحاجة أنا ما قلتهاش.. أنا عايزك تتعلم من كدة إن السؤال يبقى دقيق، وإن السمع والفهم يبقى دقيق.. بس كدة.. كمل السؤال.

القطط طاهرة

واستكمل الطالب سؤاله: فيه ناس بتقول إن الكلاب نجسة، بس سمعت إن تربية القطط في البيت بركة؟

وقال الشيخ: القطط طاهرة مش زي الكلاب.. الكلاب جاءت كلمة النجاسة من أن النبي، قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب".. الإمام الشافعي قال إن الحاجة تتغسل مرة واحدة، ده بيتغسل 7 مرات؟! يبقى ده نجس جدا.. فالإمام مالك قال: ربنا أباح الكلب في الزرع والرعاية للغنم، وفي الحراسة.. يقود الأعمى.. يبقى ازاي نجس؟ وفي الصيد بيروح يقبض على الفريسة، ويجيبها بفمه.. يبقى ازاي نجس؟! قالوا له: سيدنا النبي، قال ليه سبعا، إحداهن بالتراب؟!.. رد مالك: والله أنا مش عارف، يبقى ده تعبدي.. النبي قال كدة يبقى نعمل كدة.. لم ينكر الحديث.. لكن لعلة تانية أنا مش عارفها الآن.

وبعد مرور سنوات عديدة، لقوا إن الكلب في لعابه مكروب بيتحوصل ومفيش حاجة تفكه إلا التراب.. يبقى إذن اغسله سبعا إحداهن بالتراب مسألة صحية مش شرعية تدل على النجاسة.

يبقى كلام مالك أقرب للعلم الحديث من كلام الإمام الشافعي اللي بيقول الحديث واضح، سبعا إحداهن بالتراب، يبقى نجس.

اختلفت الأئمة دول قالوا: نجاسة، وده قال: ده طاهر,

في العصر بتاعنا احتجنا إلى ذلك وكثر سؤال الناس.. قلنا لهم ممكن تقلدوا كلام مالك اللي بيقول إنه طاهر.. فانت مش عاجبك الكلام، زي الإمام الشافعي، فقلت: الكلام ده مش داخل مخي.. خلاص ما تربيش الكلاب.. انت حر.. إنما ده مش هايمنع إنه دخلت امرأة بغي الجنة في كلب.. ولن يمنع حديث البخاري: دخل رجل الجنة في كلب، وجده عطشان فقال: بلغ به من العطش ما بلغ بي فنزل فاستقى له.. دي علامات الرحمة، سواء نجس وللا مش نجس.

وسأل شاب: في الشتاء القطط بتدور على الدفء.. بنلاقيها عند العربيات كمان دافئ، تحديدا ناحية الموتور.. لو جاي يدور الموتور، وبالغلط ممكن تموت.. فالشخص ده يُحاسب علشان الحاجة اللي عملها دي؟

وأجاب د. علي جمعة: أي حاجة بيعملها الإنسان علشان ربنا يحاسبه عليها، لازم 3 شروط، أن يتم العمل قاصدا (أقصد أن أقتلها).. عالما (عارف إن اللي أنا باعمله حرام)..

مختارا (مفيش حد بيهددني، ماسك مسدس وبيقول لي دوَّر فورا، وإلا أقتلك).. قاصدا، عالما، مختارا.

طيب أنا مقصدش، معرفش إنها موجودة أو معرفش الحكم.. أ،ا مش باختياري، غصب عني، يبقى مفيش حساب.. لو عملت كدة بالشروط التلاتة يبقى فيه حساب.

التخلص من الكلب

وسألت فتاة: فيه ناس عندهم كلب مناعته ضعيفة، فبيضطروا إنهم يقعدوه في البيت، وكانوا عايزين يتخلصوا منه، ففيه حد أخده علشان يعطف عليه، بدل ما يترمي في الشارع.. فده حلال ؟

رد: حلال أنه ينقذ الكلب، ويدلع الكلب، ويراعيه، وهياخد أجر.

وسألت طالبة: لو فيه كلب بيبقى قاعد أمام البيت، وأنا بأكله وأشربه، لو بيعبر عن امتنانه ولحسني، بيبقى فيها مشكلة لو أنا متوضية؟

قال: لا، مفيهاش مشكلة.. نمشي ورا الإمام مالك، اللي بيقول بطهارة الكلب.

وسألت زميلتها: في الشارع بيبقى فيه ناس بتأكل الكلاب.. لو بيسببوا لنا أذى؟

أجاب الدكتور جمعة: يبقى فيه عدوان، والعدوان نتصرف معاه، ولذلك عملنا جمعية الرفق بالحيوان، ولها رقم ممكن نتصل به.. إذا لقينا إن الكلاب أو القطط كتروا وتوحشوا في الحي.. اتسعروا.. فيه كلب مسعور، نقبض عليه، ونشوف الطب بيعالجه ازاي.. أو ممكن يصدر عليه الحكم بالإعدام، في العالم كله صدرت أحكام قضائية ضد الحيوان، لكن لا نبادر بإهلاك الحيوان، أو التعامل معه بعنف، لأنه كائن له عند الله ثواب إذا تعاملنا معه برفق وحنية.

إن الله كتب الإحسن على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى الصرصار والبرص.. واحنا بنقتله نحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.. كتب الإحسان على كل شيء، فهذا رحمة خالصة.

تسمية الحيوانات بأسماء الإنسان

وسألت إحدى الفتيات: لو فيه حد عنده كلب، وسماه على اسم إنسان.. مش أسماء الأنبياء، ده حلال وللا حرام؟

وسألها: سماه حسونة مثلا؟ قال: مثلا.. قال: ما يجراش حاجة.. لكن الإنسان أولى، لأنه على قمة عالم الحيوان فهو المكرم والأولى وهو دائما الأعلى.

وسألت بنت: فيه اعتقاد بيقول: إن القطط بتنفر من رائحة الشطة.. لو أنا خايفة ورشيت شطة علشان تبعد عني، حلال وللا حرام؟



ورد علي جمعة: إذا كنتي بتحتمي بشيء فهو مش حرام.. انتي خايفة، فرحتي رشيتي شطة على عتبة البيت.. علشان تشم الشطة تجري مفيهاش حاجة، ولا حرمة ولا مخالفة.



واختتم: الرحمة هي الأساس، وينبغي علينا أن نرتب الأولويات.. وأن نرتكب أخف الضررين، وأن نعرف أن الله، سبحانه وتعالى، خلق الكائنات من أجل أن نتعامل معها تعاملا حسنا، مكتوب عليه الإحسان؛ فيثيبنا سبحانه وتعالى.

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