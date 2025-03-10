فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

ناقش الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الرحمة بالإنسان والحيوان والنبات، بل والجماد.

وقال الدكتور علي جمعة: أرسل الله، سبحانه وتعالى، نبينا رحمة للعالمين، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وكان، صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا رحمة مهداة.. والعالمون يدخل فيها الإنس والجن والحجر والشجر.. يدخل فيها كل الكائنات، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، رحمة، وأرسله الله رحمة، واختار صفتين من صفاته سبحانه ليبدأ بها كلامه مع نبيه: "بسم الله الرحمن الرحيم"، رحمة في رحمة.

لعاب الكلب.. هل ينقض الوضوء؟

وسألت طالبة: لو فيه كلب بيبقى قاعد أمام البيت، وأنا بأكله وأشربه، لو بيعبر عن امتنانه ولحسني، بيبقى فيها مشكلة لو أنا متوضية؟

قال: لا، مفيهاش مشكلة.. نمشي ورا الإمام مالك، اللي بيقول بطهارة الكلب.

وسألت زميلتها: في الشارع بيبقى فيه ناس بتأكل الكلاب.. لو بيسببوا لنا أذى؟

أجاب الدكتور جمعة: يبقى فيه عدوان، والعدوان نتصرف معاه، ولذلك عملنا جمعية الرفق بالحيوان، ولها رقم ممكن نتصل به.. إذا لقينا إن الكلاب أو القطط كتروا وتوحشوا في الحي.. اتسعروا.. فيه كلب مسعور، نقبض عليه، ونشوف الطب بيعالجه ازاي.. أو ممكن يصدر عليه الحكم بالإعدام، في العالم كله صدرت أحكام قضائية ضد الحيوان، لكن لا نبادر بإهلاك الحيوان، أو التعامل معه بعنف، لأنه كائن له عند الله ثواب إذا تعاملنا معه برفق وحنية.

إن الله كتب الإحسن على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى الصرصار والبرص.. واحنا بنقتله نحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.. كتب الإحسان على كل شيء، فهذا رحمة خالصة.

تسمية الحيوانات بأسماء الإنسان

وسألت إحدى الفتيات: لو فيه حد عنده كلب، وسماه على اسم إنسان.. مش أسماء الأنبياء، ده حلال وللا حرام؟

وسألها: سماه حسونة مثلا؟ قال: مثلا.. قال: ما يجراش حاجة.. لكن الإنسان أولى، لأنه على قمة عالم الحيوان فهو المكرم والأولى وهو دائما الأعلى.

وسألت بنت: فيه اعتقاد بيقول: إن القطط بتنفر من رائحة الشطة.. لو أنا خايفة ورشيت شطة علشان تبعد عني، حلال وللا حرام؟

ورد علي جمعة: إذا كنتي بتحتمي بشيء فهو مش حرام.. انتي خايفة، فرحتي رشيتي شطة على عتبة البيت.. علشان تشم الشطة تجري مفيهاش حاجة، ولا حرمة ولا مخالفة.

واختتم: الرحمة هي الأساس، وينبغي علينا أن نرتب الأولويات.. وأن نرتكب أخف الضررين، وأن نعرف أن الله، سبحانه وتعالى، خلق الكائنات من أجل أن نتعامل معها تعاملا حسنا، مكتوب عليه الإحسان؛ فيثيبنا سبحانه وتعالى.

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