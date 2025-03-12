الأربعاء 12 مارس 2025
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دين ودنيا

طالبة تسأل: هل يجوز الصلاة بالبنطلون أو قراءة الأذكار بدون الحجاب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، مناقشة قضية حجاب المرأة المسلمة.

 


وسألته فتاة: أنا اتوضيت ورايحة أصلي.. فيه ناس بتقول ممنوع أصلي بالبنطلون.. المفروض ألبس إسدال أو حاجة تغطيني تماما.. هل يجوز الصلاة بالبنطلون؟
رد الشيخ علي جمعة: يجوز الصلاة بالبنطلون.. واضح وصريح.

قراءة القرآن بدون حجاب

وتساءلت إحدى الطالبات: لو باقرأ قرآن وأذكار، ومنتظمة في قراءتها، لكني مش محجبة، هل هذا ينقص الأجر؟


وأجاب د. علي جمعة: كان، صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن على كل حال، إلا أن يكون جنبا، وكان يذكر الله على كل حال، حتى لو كان جنبا، فقضية ستر المرأة بالحجاب أثناء قراءة القرآن أو الذكر ليست شرطا. 
البنت اللي عايزة تقرا القرآن في أي مكان، قياما وقعودا، وعلى جنوبهم، وهي نايمة ممكن تقرا أو تسمع القرآن، وهي ماشية، وهي محجبة، وهي غير محجبة.. هذا الذكر (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله)، أو القرآن يجوز من غير حجاب.

فرض الحجاب على المرأة

وسأله أحد الشباب: ليه ربنا فرض الحجاب على النساء بس؟! 

وأجاب الدكتور علي جمعة: ربنا جعل العورات للرجال وللنساء، فقال: عورة الرجل من السُّرَّة إلى الركبة، والمرأة لا يبدو إلا هذا (الوجه)، وهذان (الكفين). وهذا يتواءم مع الخلقة والوظيفة والمراكز القانونية.. خلق الله، سبحانه وتعالى، الذكر والأنثى من أجل عمارة الدنيا: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاوبث منهما رجالا كثيرا ونساءً". إذن الرجل والمرأة، والذكر والأنثى، وهي شائعة ليس حتى في بني الإنسان فقط، في عالم المخلوقات المتوالدة، والطيور، وحتى الحشرات فيه ذكر وأنثى، وذلك لعمارة الدنيا.

ولكن أعطى للمرأة خصائص من أجل الوظائف التي تقوم بها.. من أجل المراكز القانونية التي سوف تحتلها، وأعطى الرجل خصائص، وجعل له وظائف ومراكز قانونية.. حتى تكتمل الدائرة.

كان أفلاطون، يقول: مثل الرجل والمرأة كمثل نصفي دائرة، فإذا التقى النصفان اكتملت الدائرة.. هذا المفهوم الذي رآه بشفافيته وذكائه هو حقيقة أن الله، سبحانه وتعالى، خلق الذكر والأنثى حتى يكتمل عمارة الكون، وفرض عليها شيئا من الستر، ما عدا الوجه والكفين.

لماذا فرض الله الستر.. الستر هنا بخلاف الستر هناك، لأن هناك وظائف مختلفة، قال فيها ربنا: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله".. يعني لا يتمنى الرجل أن يكون امرأة، لكن ربنا فضل المرأة بأشياء، ينبغي للرجل ألا ينظر إلى هذا التفضيل، ويتمنى لو كان امرأة.

ولا ينبغي للمرأة أن تتمنى أن تكون رجلا؛ لأن الله فضل الرجل بصفات، وفضل المرأة على الرجل بصفات أخرى، وهذا تراه في قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".

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