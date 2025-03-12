فتاة تسأل: ينفع ألبس الحجاب في رمضان وبعد كده أخلعه تاني؟ علي جمعة يحسم الجدل (فيديو)

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، مناقشة قضية حجاب المرأة المسلمة.

حكم الصيام بدون حجاب

وسألت فتاة: لو في رمضان مفروض ألبس الحجاب.. وبعد رمضان أقلعه؟

وأجاب المفتي الأسبق: الحجاب، كما ذكرنا، فرض.. ربنا، سبحانه وتعالى، يقول: أنا أحب هذا.. فحضرتك جه رمضان، فانتي اتكسفتي، وقلتي ما نعمل عبادتنا في رمضان، زي كل الناس، ورحتي لابسة الحجاب، هتاخدي أجر.. بعد رمضان لو حد وسوس في أذنك، ممكن يكون إبليس.. الشيطان "شوشو" مثلا، قال لك ما تخلعي الحجاب، فخلعتيه.. ده له أجر، وده عليه حساب، مش هاقول لك عقاب.. يعني هاتيجي يوم القيامة، ويقول لك: انتي ليه خلعتي الحجاب.. شوفي انتي دبري إجابتك من دلوقتي علشان تجاوبي، وتقولي له: أنا خلعت الحجاب علشان كذا وكذا.

وسألت الفتاة ثانية: مش فرض ألبسه في رمضان؟

وقال علي جمعة: فرض تلبسيه في رمضان وغير رمضان..

واستطرد قائلا: عايزة تقولي أنا مش محجبة في رمضان.. فهل يتقبل الله مني الصيام؟

الصيام والصلاة حاجة مستقلة.. بتيجي تصلي بتلبسي الإيشارب، فصلاتك مقبولة، وبعدين تعملي حاجة من الذنوب.. مثلا خبطتي أختك ده ذنب، لكن مش هايبطل الصلاة.. هل الصلاة بطلت؟ لا، الصلاة مابطلتش من المشاكسة دي.. إنما الكوع اللي تألمت منه في جنبها، ها تتحاسبي عليه، لأنك آذيتي أختك من غير ما تعتذري لها، ومن غير ما تقولي أستغفر الله.. دي حاجة ودي حاجة.. مش علشان الكوع يبقى صلاتك باطلة.. ولا علشان خلعتي الحجاب يبقى صيامك باطل.. لا، الصيام من الفجر لغاية المغرب نمتنع عن شهوتي البطن والفرج، ده الصيام.. بس مش محجبة.. دي حسابها في الهامش، هايبقى فيها حساب، بس حساب في الهامش.

واستكمل قائلا: أنا عايزة صيام الشهر الكريم ربنا يتقبلني لأن فيه ليلة القدر فلبستي الحجاب.. جميل لأننا بنؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مش بننهى عن المعروف ونؤمر بالمنكر.. مقدرش أقول لك: روحي، روحي، دانتي مش محجبة فمالكيش صيام.. لا، لكي صيام، واتحجبي.واحد بيشرب خمر، وبيصلي.. نقول له بطل شرب، مش نقول له بطل صلاة.



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