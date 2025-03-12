فتاة تسأل: هل النقاب فرض وهل "البنطلون" فيه تشبه بالرجال؟، علي جمعة يرد

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، مناقشة قضية حجاب المرأة المسلمة.

حكم الدين في النقاب

وسألت فتاة: هل فرض علينا نلبس النقاب؟

وعلى الفور رد: الإجابة لا.. ليس فرضا.. اللي بيلبسوا النقاب، يقول الإمام مالك: "عندما يكون للبلد عادة".. الستات كلهم لبسوا نقاب، تلبسي النقاب زيهم، أما الشريعة فالوجه والكفين هو الأصل.

حكم الدين في ارتداء البنطلون

وتساءلت فتاة: البنطلون تبرج وتشبه بالرجال، وحضرتك قلت ممكن نصلي به؟

أجاب جمعة: انتي أثرتي قضيتين كبار.. الأولى: التشبه بغير المسلمين، أو التشبه بالرجل يتعلق بالعرف، بمعنى أن العرف عندنا إن البنت تلبس البنطلون، والبنطلون مش ممنوع في ذاته.. الرجال مكانوش بيلبسوا بنطلونات، وبعدين تطورت الدنيا، واختلف الزمان والمكان، وبقوا يلبسوا بنطلونات.. هل البنطلونات مختصة بالرجال فقط؟ نفرض أن فيه بلد معينة البنطلون للرجال فقط، ساعتها يبقى فيه تشبه لو أن امرأة واحدة أو اتنين تشبهوا بالرجال ولبسوا بنطلون، ونقول عليها إن البنت دي مسترجلة، إنما لو شاع وبقت المدرسة كلها لابسة البنطلون وبقى يونيفورم أصلا، ومفيش تشبه، وهاديلك مثال تاني؛ لما بدأنا في عصر الخديوي إسماعيل نلبس البدل.. قبلها كنا بنلبس الجبة والقفطان والحزام.. كل الناس؛ التاجر كدة، والإمام، والوالي، والحاكم، وقائد الجيوش.. فيه عندنا ميدان اسمه "ميدان لاظوغلي"، لاظوغلي كان وزير المالية ولابس كدة.

تشبه بالمحتل الإنجليزي

وأوضح: لما ابتدا الناس تلبس البدل، قالوا إيه ده؟! ده تشبه بالمحتل.. المحتل الإنجليزي، وبعدين شاع ذلك، وبقت كل الناس بتلبس بدل، ما بفاش نشبه بالمحتل. مش كدة وبس.. ده المحتل مشي من الأرض، واتحررنا، ولسة بنلبس البدل، (ما بقاش فيه تشبه)، اللي بقت متوائمة مع الجري ورا الأتوبيس، وحركتي بقت أسهل من الجلباب مثلا.. التكوينة الاجتماعية ما بقاش فيها تميز.. بحيث إن واحد بس بيلبس البدلة. وحصلت خناقة كبيرة لما الناس ابتدت تلبس الكرافتة.. "كرافات" جاية من كرواتيا.. أول من لبسوها.. وكان الكروات في هذا الوقت مسلمين.. فلما جه الكرافات، ولبسها الناس عاب عليهم الخلق، وقالوا ازاي يتشبه بغير المسلمين.. لما شاعت وأصبحت كل العالم لابسها مبقتش فيها أي تشبه.

رأي ابن تيمية

وأضاف الدكتور علي جمعة: أحسن من كتب في هذا ابن تيمية، في "اقتضاء الصراط المستقيم"، لدرجة إنه قال مثلا أنا بالبس الجلابية البيضاء، علشان سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، كان بيلبس الجلابية البيضاء، ويحب البياض، طيب افرض في بلد لبس البياض، أصبح شعار الفاسقين، يحرم عليا لبس البياض.. اللي هو في الأصل سُنَّة.. العرف هو اللي بيتحكم في الحكاية دي.

وقال: الإجابة: يجوز الصلاة فيها، لأن شرط الصلاة ألا يصف وألا يشف.. أيضا في مواجهة عموم الناس.

الصلاة بالبنطلون

فتاة تسأل: هل الصلاة بالبنطلون جائزة.. وعلي جمعة يجيب

وسألته فتاة: أنا اتوضيت ورايحة أصلي.. فيه ناس بتقول ممنوع أصلي بالبنطلون.. المفروض ألبس إسدال أو حاجة تغطيني تماما.. هل يجوز الصلاة بالبنطلون؟

رد الشيخ علي جمعة: “يجوز الصلاة بالبنطلون.. واضح وصريح”.

وتساءلت إحدى الطالبات: “لو باقرأ قرآن وأذكار، ومنتظمة في قراءتها، لكني مش محجبة، هل هذا ينقص الأجر؟”.

وأجاب علي جمعة:" كان، صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن على كل حال، إلا أن يكون جنيا، وكان يذكر الله على كل حال، حتى لو كان جنبا، فقضية ستر المرأة بالحجاب أثناء قراءة القرآن أو الذكر ليست شرطا. البنت اللي عايزة تقرا القرآن في أي مكان، قياما وقعودا، وعلى جنوبهم، وهي نايمة ممكن تقرا أو تسمع القرآن، وهي ماشية، وهي محجبة، وهي غير محجبة.. هذا الذكر (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله)، أو القرآن يجوز من غير حجاب".

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